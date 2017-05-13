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Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Испании, Квят – 20-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Гран-при Испании в Барселоне завершилась квалификация. Лучший результат показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Вторым стал представитель «Феррари» Себастьян Феттель. На третьем месте еще один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Партнер Феттеля по команде Кими Райкконен в гонке будет стартовать четвертым.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят выбыл в первом сегменте и стал 20-м.

Гран-при Испании

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:19.149

2. Себастьян Феттель («Феррари») +0.051

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0.224

4. Кими Райкконен («Феррари») +0.290

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.557

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.026

7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1.899

8. Серхио Перес («Форс Индия») +1.921

9. Фелипе Масса («Уильямс») +2.083

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.180

Выбыли во втором сегменте:

11. Кевин Магнуссен («Хаас»)

12. Карлос Сайнс («Торо Россо»)

13. Нико Хюлькенберг («Рено»)

14. Ромен Грожан («Хаас»)

15. Паскаль Верляйн («Заубер»)

Выбыли в первом сегменте:

16. Маркус Эрикссон («Заубер»)

17. Джолион Палмер («Рено»)

18. Лэнс Стролл («Уильямс»)

19. Стоффель Вандорн («Макларен»)

20. Даниил Квят («Торо Россо»)

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