Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Краснодар
Футбол  Крылья Советов1 : 3Зенит
Теннис  Надаль6:2, 2:1Джокович
Футбол  Амкар0 : 1Спартак
Хоккей  Россия3 : 0Словакия
Футбол  Локомотив- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Дворянкин: Не хотели играть ни с кем из СНГ, так что договорились с Людвигом «zai» Уолбергом

Комментарии

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин объяснил замену Алексея «Solo» Березина на Людвига «zai» Уолберга в матче против Team Spirit на Кубке России по киберспорту 2017.

«Не секрет, что после Киева у ребят перерыв до квалификаций на DreamLeague, когда они могут спокойно отдохнуть и провести время с близкими. С начала февраля они практически всё время были на буткемпе, не считая небольшого периода сразу после квалификаций на «мейджор». Они очень много играли и тренировались, у них позитивное творческое опустошение. Лёша — один из тех, кто улетел в отпуск, и его возвращение придётся на матч против  Team Spirit. Мы знали заранее и понимали, что правила разрешают стендина. Не хотели играть ни с кем из СНГ, так что  Илья [»Lil» Ильюк] и  Роман [»RAMZES666» Кушнарёв] договорились с Людвигом, и это будет интересная история».

Матч Virtus.pro - Team Spirit состоится 13 мая в 15:00 по московскому времени. Победитель получит слот на LAN-финале Кубка.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Mousesports приглашена на ESL One Cologne 2017Команда mousesports получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017.Роман Дворянкин: Средняя зарплата внутри Virtus.pro с учетом всех дисциплин – где-то 7 тысяч долларов в месяцГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью cyber.sports.ru рассказал о зарплатах в организации.Франция будет регулировать киберспорт на законодательном уровнеПравительство Франции ввело два закона, которые будут регулировать киберспорт в стране.Чэнь «Hao» Чжихао вернулся в Vici GamingЧэнь «Hao» Чжихао присоединился к составу Vici Gaming.Кирилл «Likkrit» Малофеев отстранен на три матча из-за агрессивного поведенияИгрок M19 Кирилл «Likkrit» Малофеев отстранен на три матча в летнем сплите Континентальной лиги из-за агрессивного поведения на сервере EUW.TNC Pro Team снялась с квалификации к EPICENTER: MoscowФилиппинская команда TNC Pro Team отказалась от участия в квалификации к турниру EPICENTER: Moscow.Blizzard прокомментировала слухи о $20 млн за участие в Лиге OverwatchКомпания Blizzard прокомментировала слухи о требованиях за участие в Лиге Overwatch.Людвиг «zai» Уолберг временно заменит Алексея «Solo» Березина в Virtus.proИгрок Evil Geniuses Людвиг «zai» Уолберг заменит Алексея «Solo» Березина в матче против Team Spirit на Кубке России по киберспорту 2017.Определились все участники LAN-финала ESL Pro League Season 5Определились 12 участников финальной стадии пятого сезона ESL Pro League.Объявлены составы групп HTC 2v2 CS:GO InvitationalОрганизаторы парного турнира HTC 2v2 CS:GO Invitational анонсировали распределение игроков по группам.Матч квалификации к The Summit 7 перенесли из-за школьного экзаменаМатч китайской команды Invictus Gaming в рамках квалификации к турниру The Summit 7 перенесли из-за экзамена Лин «Xxs» Дзина.Ubisoft проведет в России турнир по Tom Clancy’s Rainbow Six: ОсадаКомпания Ubisoft и Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма объявили, что в России пройдет первый открытый турнир по игре Tom Clancy’s Rainbow Six: Осада на ПК.F.R.I.E.N.D.S. дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту 2017Команда F.R.I.E.N.D.S. по Dota 2 дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту 2017 в связи с превышением допустимого правилами турнира количества замен (в соответствии с п. 6.1 регламента Кубка России допускается замена только двух игроков).ВКонтакте в прямом эфире покажет финал GWENT ChallengerСоциальная сеть ВКонтакте покажет финал GWENT Challenger в прямом эфире 13 мая.Анонсировано место проведения HCT Spring Championship 2017Организаторы HCT Spring Championship 2017 анонсировали место проведения турнира.Vega Squadron узнала соперников по групповому этапу на SL i-League Invitational S2Организаторы второго сезона SL i-League Invitational объявили распределение команд по группам.Vega Squadron снялась с Mr. Cat Europe InvitationalКоманда Vega Squadron снялась с турнира Mr. Cat Europe Invitational из-за ужесточившегося графика матчей.Blizzard требует 20 миллионов долларов за участие в Лиге OverwatchКомпания Blizzard требует 20 миллионов долларов за участие во франшизой Лиге Overwatch.Четыре игрока покинули состав Gambit Esports по League of LegendsСостав Gambit Esports по League of Legends покинули четыре игрока.OG сохранит состав до The International 2017Команда OG объявила, что не будет менять состав до турнира The International 2017.
Футбол
Хосеп Гвардиола: Когда играешь с «Лестером», понимаешь, почему они стали чемпионами
Футбол
Денис Глушаков опубликовал «фото чемпионов»
Футбол
РФПЛ. Гол Самедова и дубль Дзюбы. Видео всех голов дня
Футбол
Массимо Каррера: Цель «Спартака» — набрать 72 очка в чемпионате
все новости