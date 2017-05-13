Роман Дворянкин: Не хотели играть ни с кем из СНГ, так что договорились с Людвигом «zai» Уолбергом

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин объяснил замену Алексея «Solo» Березина на Людвига «zai» Уолберга в матче против Team Spirit на Кубке России по киберспорту 2017.



«Не секрет, что после Киева у ребят перерыв до квалификаций на DreamLeague, когда они могут спокойно отдохнуть и провести время с близкими. С начала февраля они практически всё время были на буткемпе, не считая небольшого периода сразу после квалификаций на «мейджор». Они очень много играли и тренировались, у них позитивное творческое опустошение. Лёша — один из тех, кто улетел в отпуск, и его возвращение придётся на матч против Team Spirit. Мы знали заранее и понимали, что правила разрешают стендина. Не хотели играть ни с кем из СНГ, так что Илья [»Lil» Ильюк] и Роман [»RAMZES666» Кушнарёв] договорились с Людвигом, и это будет интересная история».



Матч Virtus.pro - Team Spirit состоится 13 мая в 15:00 по московскому времени. Победитель получит слот на LAN-финале Кубка.



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