Болельщики «Спартака» прорвались на поле после матча с «Амкаром»
«Спартак» обыграл «Амкар» в Перми в матче 28-го тура чемпионата
России со счетом 1:0. После матча на поле прорвались болельщики гостей.
Как сообщает «Р-Спорт», после матча с центральной трибуны на поле выбежало около 30 фанатов
«Спартака» для того, чтобы отпраздновать победу. Позднее к ним присоединилась
часть болельщиков с основного гостевого сектора «Спартака». Столкновений и
конфликтных ситуаций не возникло.
Единственный мяч на 50-й минуте забил полузащитник
красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая
себе итоговое первое место, набрала 66 очков. Пермяки с 34 баллами идут
десятыми.
В следующем туре «Спартак» 17 мая примет «Терек», а «Амкар» в тот же день сыграет в гостях с «Арсеналом».
Матч
Голы
Самедов 50 (0:1).
Состав
Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Гол, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Комолов (Салугин, 78), Бодул, Гасилин
Спартак: Селихов, Боккетти, Тигиев, Джикия, Кутепов, Ананидзе, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Самедов, Мельгарехо (Промес, 58), Адриано (Зе Луиш, 58)
Предупреждения:
Занев, 76 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция