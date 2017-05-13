Болельщики «Спартака» прорвались на поле после матча с «Амкаром»

«Спартак» обыграл «Амкар» в Перми в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 1:0. После матча на поле прорвались болельщики гостей.

Как сообщает «Р-Спорт», после матча с центральной трибуны на поле выбежало около 30 фанатов «Спартака» для того, чтобы отпраздновать победу. Позднее к ним присоединилась часть болельщиков с основного гостевого сектора «Спартака». Столкновений и конфликтных ситуаций не возникло.

Единственный мяч на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. Пермяки с 34 баллами идут десятыми.

В следующем туре «Спартак» 17 мая примет «Терек», а «Амкар» в тот же день сыграет в гостях с «Арсеналом».