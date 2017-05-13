«Терек» обыграл «Томь» в матче молодежных команд
Матч 28-го
тура молодежного первенства России между «Томью» и «Тереком» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Терека».
В составе
победителей отличились Аюб Бацуев и Идрис Умаев, сделавший дубль. У «Томи» с
пенальти забил Андрей Огарев.
«Терек»
набрал 50 очков и занимает четвертое место. У «Томи» 30 очков и 12-е место.
Молодежное
первенство
28-й тур
Матч
Томь (мол) - Терек (мол) - 1:3 (0:0)
Судья:
Дмитрий Матвеев (Россия)
Место и дата
13 мая 15:00, Темп, Онлайн-трансляция
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