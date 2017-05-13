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«Терек» обыграл «Томь» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура молодежного первенства России между «Томью» и «Тереком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Терека».

В составе победителей отличились Аюб Бацуев и Идрис Умаев, сделавший дубль. У «Томи» с пенальти забил Андрей Огарев.

«Терек» набрал 50 очков и занимает четвертое место. У «Томи» 30 очков и 12-е место.

Молодежное первенство

28-й тур

Матч

Томь (мол) - Терек (мол) - 1:3 (0:0)

Судья:

Дмитрий Матвеев (Россия)

Место и дата

13 мая 15:00, Темп, Онлайн-трансляция

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