Яя Туре: Я ненавижу дни рождения

Отмечающий сегодня 34-летие полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре после домашней победы в 37-м туре чемпионата Англии над «Лестером» (2:1) рассказал, каким он видит свое будущее.

«Мое будущее не простирается дальше следующего вторника, когда мы проведем очередной матч (с «Вест Бромвичем в 38-м туре АПЛ - прим. ред.). Потом будет другая встреча. Я не знаю, что будет происходить в будущем. Я оцениваю игру, а возраст - это лишь цифра. Чувствую себя сейчас моложе Рахима (Стерлинга). Я ненавижу дни рождения», - цитирует игрока BBC Sport.

В этом сезоне Туре в 23-х матчах английской премьер-лиги забил четыре мяча.