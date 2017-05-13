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Яя Туре: Я ненавижу дни рождения

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Отмечающий сегодня 34-летие полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре после домашней победы в 37-м туре чемпионата Англии над «Лестером» (2:1) рассказал, каким он видит свое будущее.

«Мое будущее не простирается дальше следующего вторника, когда мы проведем очередной матч (с «Вест Бромвичем в 38-м туре АПЛ - прим. ред.). Потом будет другая встреча. Я не знаю, что будет происходить в будущем. Я оцениваю игру, а возраст - это лишь цифра. Чувствую себя сейчас моложе Рахима (Стерлинга). Я ненавижу дни рождения», - цитирует игрока BBC Sport.

В этом сезоне Туре в 23-х матчах английской премьер-лиги забил четыре мяча.

Матч

Манчестер Сити - Лестер Сити - 2:1 (2:1)

Голы

Силва 30 (1:0). Габриэл 36 (2:0 - пен.). Окадзаки 42 (2:1).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Компани, Отаменди, Силва, Сане, Фернандиньо, Стерлинг (Агуэро, 78), де Брюйне (Сабалета, 82), Туре, Габриэл (Навас, 90)

Лестер Сити: Шмейхель, Чилуэлл, Фукс, Беналуань, Симпсон, Олбрайтон (Грэй, 80), Ндиди, Марез, Кинг (Амарти, 68), Окадзаки (Слимани, 73), Варди

Предупреждения:

Компани, 50; Агуэро, 84; Силва, 90 - Беналуань, 35; Фукс, 72; Олбрайтон, 79

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

13 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция

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