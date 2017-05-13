Яя Туре: Я ненавижу дни рождения
Отмечающий сегодня 34-летие полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре после домашней победы в 37-м туре чемпионата Англии над «Лестером» (2:1) рассказал, каким он видит свое будущее.
«Мое будущее не простирается дальше следующего вторника, когда мы проведем очередной матч (с «Вест Бромвичем в 38-м туре АПЛ - прим. ред.). Потом будет другая встреча. Я не знаю, что будет происходить в будущем. Я оцениваю игру, а возраст - это лишь цифра. Чувствую себя сейчас моложе Рахима (Стерлинга). Я ненавижу дни рождения», - цитирует игрока BBC Sport.
В этом сезоне Туре в 23-х матчах английской премьер-лиги забил четыре мяча.
Матч
Манчестер Сити - Лестер Сити - 2:1 (2:1)
Голы
Силва 30 (1:0). Габриэл 36 (2:0 - пен.). Окадзаки 42 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Компани, Отаменди, Силва, Сане, Фернандиньо, Стерлинг (Агуэро, 78), де Брюйне (Сабалета, 82), Туре, Габриэл (Навас, 90)
Лестер Сити: Шмейхель, Чилуэлл, Фукс, Беналуань, Симпсон, Олбрайтон (Грэй, 80), Ндиди, Марез, Кинг (Амарти, 68), Окадзаки (Слимани, 73), Варди
Предупреждения:
Компани, 50; Агуэро, 84; Силва, 90 - Беналуань, 35; Фукс, 72; Олбрайтон, 79
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
13 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция