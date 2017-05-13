Массимо Каррера: Могу праздновать круче, чем Глушаков

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ.

– В футболе побеждает тот, кто забивает. Мы забили – нам повезло больше, чем «Амкару». Эти ребята давно не играли вместе, сыгранности не хватало. Но мне понравился дух и желание победить. Я знал, что могли быть сложности, но мы победили, это главное

– Готовы праздновать, как Глушаков, прыгая с машины?

– Я могу показать что-то даже хуже, могу праздновать круче, чем Глушаков. Побеждать нелегко, поэтому хочется праздновать всякими способами!

– Вас прогноз на финал Лиги чемпионов?

– Я буду болеть за «Ювентус». «Реал» – хорошая команда, но им нужно опасаться «Ювентуса».

– С Конте разговаривали о чемпионстве?

– Поговорили по телефону, он меня поздравил, ничего особенного. То же самое и я сделаю через несколько минут! -рассказал наставник красно-белых «Матч ТВ».

Напомним, что единственный мяч в этой встрече на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. В следующем туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».