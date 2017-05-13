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Евгений Савин стал послом ЧМ-2018 от Самары

Сергей Волков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня перед матчем в Самаре «Крылья Советов» – «Зенит» на стадионе «Металлург» прошла церемония подписания соглашения между правительством Самарской области и комментатором телеканала «Матч-ТВ», экс-форвардом «Крыльев Советов» Евгением Савиным, официально ставшим послом Самары - города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

В торжественной церемонии вместе с Евгением Савиным приняли участие вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

- Для меня это большая честь, - сказал после подписания шестой по счету посол Самары на чемпионате мира-2018 Савин. – Эмоции переполняют меня. Я горд тем, что представляю футбольный город, где любят и понимают эту игру, где настоящая футбольная атмосфера. Я с радостью принял предложение самарцев и теперь готов с большим удовольствием представлять футбольную Самару как официальное лицо на любых мероприятиях, связанных с подготовкой к чемпионату мира-2018. Это случится уже скоро. 28 мая я приму участие в большом футбольном форуме в Питере, в связи с проведением Кубка конфедераций-2017.

- Как отнесутся к вашему назначению коллеги?
- Думаю, обрадуются. Это говорит о профессионализме комментаторов нашего телеканала. Несмотря на назначение, в телеэфире, что касается «Крыльев Советов, постараюсь быть корректным и справедливым.

- Не собираетесь ли вы последовать примеру «Зенита» и стать официальным телекомментатором матчей «Крыльев»?
- Почему бы и нет? Идея вполне обсуждаема и руководство «Крыльев» на торжественном вечере в честь 75-летнего юбилея «Крыльев Советов», который состоялся накануне назначения меня послом, об этом мне намекали.

- О чем мечтаете, как посол ЧМ-2018?
- Я в восторге от строящегося стадиона «Самара Арена». Он не такой вместительный, как, например, «Сантьяго Бернабеу», но более уютный, компактный и я бы сказал футбольный. Очень хочется сыграть на нем ретро-матч с ветеранами «Крыльев Советов» на следующий юбилей. Словом, все складывается замечательно.

Кстати, накануне матча «Крылья Советов» - «Зенит» Евгений Савин вышел в качестве капитана команды ветеранов и оформил дубль в ретро-матче, посвященном 75-летию «Крыльев». В его команде играли Иржи Ярошик, Карен Дохоян, Гарник Авалян, Юрий Шишкин, Евгений Бушманов и другие экс-игроки «Крыльев». Возглавляли команду бывшие тренеры волжан – Александр Аверьянов и Владимир Шкреба. Команду «местных» вывели на поле не менее известные наставники самарцев Виктор Антихович и Валерий Богданов. Команда Савина одержала волевую победу, проигрывая «местным» три сухих мяча со счетом 5:4. Победный мяч забил Савин.

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