Массимо Каррера: Цель «Спартака» — набрать 72 очка в чемпионате

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после окончания матча 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0) рассказал о задачах, которые стоят перед футболистами красно-белых в оставшихся двух турах чемпионата России.

– Наша цель – набрать 72 очка. Было бы правильно завершить чемпионат так, как мы провели его на протяжении всего сезона. Всегда первыми, всегда с тем же желанием побеждать. В оставшихся матчах мы будем стремиться набрать шесть очков, – приводит слова наставника красно-белых «Матч ТВ».

Напомним, что единственный мяч во встрече с пермским клубом на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. В следующем туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».