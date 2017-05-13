Массимо Каррера: Цель «Спартака» — набрать 72 очка в чемпионате
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после окончания матча 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0) рассказал о задачах, которые стоят перед футболистами красно-белых в оставшихся двух турах чемпионата России.
– Наша цель – набрать 72 очка. Было бы правильно завершить чемпионат так, как мы провели его на протяжении всего сезона. Всегда первыми, всегда с тем же желанием побеждать. В оставшихся матчах мы будем стремиться набрать шесть очков, – приводит слова наставника красно-белых «Матч ТВ».
Напомним, что единственный мяч во встрече с пермским клубом на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. В следующем туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».
Матч
Голы
Самедов 50 (0:1).
Состав
Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Гол, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Комолов (Салугин, 78), Бодул, Гасилин
Спартак: Селихов, Боккетти, Тигиев, Джикия, Кутепов, Ананидзе, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Самедов, Мельгарехо (Промес, 58), Адриано (Зе Луиш, 58)
Предупреждения:
Занев, 76 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция