Каспер Шмейхель: В эпизоде с первым голом у Стерлинга точно был офсайд
Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель поделился
впечатлениями после матча 37-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.
Первый мяч в этой игре забил Давид Силва. Датчанин считает, что гол нельзя было засчитывать, так как ему перекрывал обзор Рахим Стерлинг, находившийся в офсайде.
«В первом голе точно был офсайд. Он (Стерлинг) перекрывал мне обзор. Я хотел бы поучаствовать в спорах по поводу гола, но мне не дали. Несомненно, Стерлинг мешал мне – я не мог видеть мяч», - цитирует Шмейхеля ВВС.
Матч
Манчестер Сити - Лестер Сити - 2:1 (2:1)
Голы
Силва 30 (1:0). Габриэл 36 (2:0 - пен.). Окадзаки 42 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Компани, Отаменди, Силва, Сане, Фернандиньо, Стерлинг (Агуэро, 78), де Брюйне (Сабалета, 82), Туре, Габриэл (Навас, 90)
Лестер Сити: Шмейхель, Чилуэлл, Фукс, Беналуань, Симпсон, Олбрайтон (Грэй, 80), Ндиди, Марез, Кинг (Амарти, 68), Окадзаки (Слимани, 73), Варди
Предупреждения:
Компани, 50; Агуэро, 84; Силва, 90 - Беналуань, 35; Фукс, 72; Олбрайтон, 79
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
13 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция