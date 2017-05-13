Каспер Шмейхель: В эпизоде с первым голом у Стерлинга точно был офсайд

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель поделился впечатлениями после матча 37-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

Первый мяч в этой игре забил Давид Силва. Датчанин считает, что гол нельзя было засчитывать, так как ему перекрывал обзор Рахим Стерлинг, находившийся в офсайде.

«В первом голе точно был офсайд. Он (Стерлинг) перекрывал мне обзор. Я хотел бы поучаствовать в спорах по поводу гола, но мне не дали. Несомненно, Стерлинг мешал мне – я не мог видеть мяч», - цитирует Шмейхеля ВВС.