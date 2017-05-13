Хосеп Гвардиола: Когда играешь с «Лестером», понимаешь, почему они стали чемпионами
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнюю победу над «Лестером» (2:1) в 37-м туре чемпионата Англии.
«Осталось провести два матча. Сегодняшняя игра против действующих чемпионов Англии была очень важна. Когда ты играешь против них, понимаешь, почему они стали чемпионами. С результатами, которые «Лестер» показывал последние два-три месяца, он мог бы быть в зоне Лиги чемпионов. Нам же нужна еще одна игра, чтобы застолбить место в четверке. Все в наших руках. С «Вест Бромвичем» будет непросто, но, надеюсь, мы будем выглядеть лучше, чем сегодня. Затем мы едем в Уотфорд», - цитирует специалиста BBC Sport.
Матч
Манчестер Сити - Лестер Сити - 2:1 (2:1)
Голы
Силва 30 (1:0). Габриэл 36 (2:0 - пен.). Окадзаки 42 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Компани, Отаменди, Силва, Сане, Фернандиньо, Стерлинг (Агуэро, 78), де Брюйне (Сабалета, 82), Туре, Габриэл (Навас, 90)
Лестер Сити: Шмейхель, Чилуэлл, Фукс, Беналуань, Симпсон, Олбрайтон (Грэй, 80), Ндиди, Марез, Кинг (Амарти, 68), Окадзаки (Слимани, 73), Варди
Предупреждения:
Компани, 50; Агуэро, 84; Силва, 90 - Беналуань, 35; Фукс, 72; Олбрайтон, 79
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
13 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция