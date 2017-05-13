Гаджи Гаджиев: Будь чуть поудачливее Гасилин, результат мог быть другим
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился
впечатлениями после матча против «Спартака» в 28-м туре чемпионата России. Напомним,
что его команда уступила со счетом 0:1.
«Я доволен тем, как играла команда. У нас сейчас есть и игровые проблемы, и проблемы с составом. Есть и полоса невезения, есть и нехватка мастерства. В целом мы сыграли хороший матч. Будь чуть поудачливее будь Гасилин, результат мог быть другим. У него было больше шансов, чем у «Спартака».
Каррера в концовке вытащил двух ведущих
игроков, а те, кто выходят на замену, всегда стремятся сыграть
по максимуму. К тому же в подготовке «Спартака» наверняка
присутствовала некая эйфория, которая тоже стала важным фактором, – цитирует Гаджиева «Матч ТВ».
Единственный мяч на 50-й минуте забил полузащитник
красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая
себе итоговое первое место, набрала 66 очков. Пермяки с 34 баллами идут
десятыми.
В следующем туре «Спартак» 17 мая примет «Терек», а «Амкар» в тот же день сыграет в гостях с «Арсеналом».
Матч
Голы
Самедов 50 (0:1).
Состав
Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Гол, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Комолов (Салугин, 78), Бодул, Гасилин
Спартак: Селихов, Боккетти, Тигиев, Джикия, Кутепов, Ананидзе, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Самедов, Мельгарехо (Промес, 58), Адриано (Зе Луиш, 58)
Предупреждения:
Занев, 76 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция