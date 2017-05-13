Гаджи Гаджиев: Будь чуть поудачливее Гасилин, результат мог быть другим

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Я доволен тем, как играла команда. У нас сейчас есть и игровые проблемы, и проблемы с составом. Есть и полоса невезения, есть и нехватка мастерства. В целом мы сыграли хороший матч. Будь чуть поудачливее будь Гасилин, результат мог быть другим. У него было больше шансов, чем у «Спартака».

Каррера в концовке вытащил двух ведущих игроков, а те, кто выходят на замену, всегда стремятся сыграть по максимуму. К тому же в подготовке «Спартака» наверняка присутствовала некая эйфория, которая тоже стала важным фактором, – цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Единственный мяч на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. Пермяки с 34 баллами идут десятыми.

В следующем туре «Спартак» 17 мая примет «Терек», а «Амкар» в тот же день сыграет в гостях с «Арсеналом».