«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Дзюбы

В матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Артем Дзюба, еще один гол забил Хави Гарсия. «Крылья» отыграли один мяч благодаря автоголу Бранислава Ивановича.

После этой игры подопечные Мирчи Луческу с 55 очками идут на третьем месте в турнирной таблице, «Крылья» занимают 14-ю строчку с 25 очками.

Напомним, следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут на стадионе «Петровский» 17 мая против «Краснодара», самарский клуб в этот же день в Томске встретится с «Томью».