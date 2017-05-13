Александр Самедов: Все в «Спартаке» хотят повторить рекорд набранных очков в чемпионате
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.
- Все ребята хотят выиграть оставшиеся матчи и повторить рекорд набранных очков в чемпионате. На данный момент никакой расслабленности нет и быть не может. На нас приехало посмотреть много болельщиков, и ни о какой недонастроенности не могло быть и речи, - передает слова Самедова ТАСС.
Напомним, что единственный мяч во встрече с пермским клубом на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. В следующем туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».
Добавим, что в сезоне 1999 года «Спартак» под руководством Олега Романцева набрал 72 очка, установив рекорд для 30-турового чемпионата России.
Матч
Голы
Самедов 50 (0:1).
Состав
Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Гол, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Комолов (Салугин, 78), Бодул, Гасилин
Спартак: Селихов, Боккетти, Тигиев, Джикия, Кутепов, Ананидзе, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Самедов, Мельгарехо (Промес, 58), Адриано (Зе Луиш, 58)
Предупреждения:
Занев, 76 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция