Александр Самедов: Все в «Спартаке» хотят повторить рекорд набранных очков в чемпионате

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.

- Все ребята хотят выиграть оставшиеся матчи и повторить рекорд набранных очков в чемпионате. На данный момент никакой расслабленности нет и быть не может. На нас приехало посмотреть много болельщиков, и ни о какой недонастроенности не могло быть и речи, - передает слова Самедова ТАСС.

Напомним, что единственный мяч во встрече с пермским клубом на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. В следующем туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».

Добавим, что в сезоне 1999 года «Спартак» под руководством Олега Романцева набрал 72 очка, установив рекорд для 30-турового чемпионата России.