Сальваторе Боккетти: Всегда найдутся те, кто скажет, что победа в чемпионате была незаслуженной

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.

- Когда команда выигрывает чемпионат, всегда найдутся такие люди, которые скажут, что победа была незаслуженной или, что соперники в чемпионате были слабыми, игроки «Спартака» не обращают на это внимания. Я считаю, что мы заслужили эту победу.

Выбегание болельщиков на поле после победы в чемпионате - это давняя традиция. Я не вижу в этом ничего плохого, - цитирует Боккетти ТАСС.

Напомним, что единственный мяч во встрече с пермским клубом на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. В следующем туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».