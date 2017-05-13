Власти Калининграда разработали три турпакета для болельщиков на время ЧМ-2018
Властями Калининграда были разработаны три различных туристических
пакета для болельщиков на время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом
сообщил временно
исполняющий обязанности министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
«Мы в рамках чемпионата мира специально разработали три блока
турпакета. Это один день, когда болельщик приезжает на матч, только посмотрел и
тут же уезжает, либо остается на ночь, но не ночует в Калининграде, а ходит по
ночным заведениям, и утром улетает.
Пакет на три дня будет стоить 3,5 тысячи рублей в сутки с человека без учета перелета по Калининградской
области - проживание, трехразовое питание и целый ряд маршрутов. Пакет - семь
дней и семь ночей: самые разные варианты пребывания на территории
Калининградской области - такая же цена - 3,5 тысячи рублей с человека в
сутки», - цитирует Ермака ТАСС
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12
стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде,
Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и
Екатеринбурге.