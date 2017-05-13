«Бавария» вырвала победу у «РБ Лейпцига», забив два мяча в компенсированное время

«РБ Лейпциг» дома уступил «Баварии» (4:5) в 33-м туре чемпионата Германии.



У победителей отличились Марсель Забитцер (2-я минута), Тимо Вернер (29-я - с пенальти и 65-я) и Юссуф Поульсен (47-я), у проигравших - Роберт Левандовски (17-я - с пенальти и 84-я), Тьяго Алькантара (60-я), Давид Алаба (90-я+1) и Арьен Роббен (90-я+4).

Мюнхенцы, досрочно выигравшие бундеслигу, набрали 79 очков. Их сегодняшний соперник с 66 баллами завершит чемпионат на втором месте.

В следующем, последнем туре «Бавария» 20 мая примет «Фрайбург», а «РБ Лейпциг» в тот же день сыграет на выезде с «Айнтрахтом».