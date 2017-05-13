«Бавария» вырвала победу у «РБ Лейпцига», забив два мяча в компенсированное время
«РБ Лейпциг» дома уступил «Баварии» (4:5) в 33-м туре чемпионата Германии.
У победителей отличились Марсель Забитцер (2-я минута), Тимо Вернер (29-я - с пенальти и 65-я) и Юссуф Поульсен (47-я), у проигравших - Роберт Левандовски (17-я - с пенальти и 84-я), Тьяго Алькантара (60-я), Давид Алаба (90-я+1) и Арьен Роббен (90-я+4).
Мюнхенцы, досрочно выигравшие бундеслигу, набрали 79 очков. Их сегодняшний соперник с 66 баллами завершит чемпионат на втором месте.
В следующем, последнем туре «Бавария» 20 мая примет «Фрайбург», а «РБ Лейпциг» в тот же день сыграет на выезде с «Айнтрахтом».
Матч
РБ Лейпциг - Бавария - 4:5 (2:1)
Голы
Забитцер 2 (1:0). Левандовски 16 (1:1 - пен.). Вернер 28 (2:1 - пен.). Поульсен 47 (3:1). Алькантара 60 (3:2). Вернер 65 (4:2). Левандовски 84 (4:3). Алаба 90 (4:4). Роббен 90 (4:5).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Юпамекано, Кейта, Бернардо, Демме, Ильзанкер, Форсберг, Вернер (Хедира, 80), Забитцер (Шмитц, 69), Поульсен (Сельке, 76)
Бавария: Штарке, Алаба, Боатенг, Лам, Бернат, Алонсо (Видаль, 61), Алькантара, Рибери (Коста, 44), Киммих (Мюллер, 67), Роббен, Левандовски
Предупреждения:
Кейта, 90 - Алонсо, 28; Коста, 64; Видаль, 64; Алькантара, 72; Боатенг, 77
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
13 мая 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция