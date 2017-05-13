Георгий Джикия: Каррера настраивал команду на победу в матче с «Амкаром»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.

- Мы сегодня выиграли, отчего испытываем только радость. Сегодня мы одержали победу на выезде и заработали три очка, и это самое главное. Мы выходим биться на каждый матч, независимо от того, стали ли мы чемпионами или нет.

Тренер настраивал команду на победу. Да, сегодня вышел не традиционный стартовый состав, но игроки обоймы. Это ротация состава. Тем не менее, мы одержали победу, - рассказал Джикия в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что единственный мяч во встрече с пермским клубом на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. В следующем туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».