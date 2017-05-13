Ивелин Попов: 1:0 – самый хороший счет

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.

- 1:0 – самый хороший счет. Он говорит о том, что наша команда очень здорово сыграла в обороне и впереди реализовала свой момент, - цитирует Попова «Р-Спорт».

Напомним, что единственный мяч во встрече с пермским клубом на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. В следующем туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».