Стефания Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы в классе RS:X

Россиянка Стефания Елфутина заняла второе место на чемпионате Европы по парусному спорту на в классе RS:X (виндсерфинг), который прошел во французском Марселе.

Победителем соревнований стала польская спортсменка Софья Ночети-Клепацки, бронза досталась Чан Хей Ман из Гонконга.

Напомним, что в начале марта Стефания Елфутина стала победительницей международной регаты по парусному спорту - Carnival Trophy. В апреле россиянка заняла третье место в международной регате по парусному спорту на Кубок принцессы Софии. Также российская спортсменка является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Кроме этого в активе 20-летней Елфутиной также золото молодежного первенства Европы.