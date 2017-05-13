Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Краснодар
Футбол  Крылья Советов1 : 3Зенит
Теннис  Надаль6:2, 6:4Джокович
Футбол  Амкар0 : 1Спартак
Хоккей  Россия6 : 0Словакия
Футбол  Локомотив0 : 0Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стефания Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы в классе RS:X

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Стефания Елфутина заняла второе место на чемпионате Европы по парусному спорту на в классе RS:X (виндсерфинг), который прошел во французском Марселе.

Победителем соревнований стала польская спортсменка Софья Ночети-Клепацки, бронза досталась Чан Хей Ман из Гонконга.

Напомним, что в начале марта Стефания Елфутина стала победительницей международной регаты по парусному спорту - Carnival Trophy. В апреле россиянка заняла третье место в международной регате по парусному спорту на Кубок принцессы Софии. Также российская спортсменка является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Кроме этого в активе 20-летней Елфутиной также золото молодежного первенства Европы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стефания Елфутина заняла третье место на турнире на Кубок принцессы СофииРоссиянка Стефания Елфутина заняла третье место в международной регате по парусному спорту на Кубок принцессы Софии в классе RS:X (виндсерфинг), которая прошла на Пальма-де-Мальорке (Испания).Елфутина стала победительницей Carnival Trophy в классе RS:XРоссиянка Стефания Елфутина стала победительницей международной регаты по парусному спорту - Carnival Trophy в классе RS:X (виндсерфинг), которая завершилась в испанском Кадисе.«Стефания Елфутина – красавица и умница, принесла первую медаль России»«Стефания Елфутина – красавица и умница, принесла первую медаль России»В гостях у «Советского спорта» побывал президент ВФПС Владимир Силкин, который рассказал, как Россия добыла первую олимпийскую медаль.
Футбол
Лоськов выйдет в стартовом составе «Локомотива» и установит рекорд чемпионатов России
Футбол
«Бавария» вырвала победу у «РБ Лейпцига», забив два мяча в компенсированное время
Футбол
Денис Глушаков: Груз ответственности, конечно, упал. Чуть-чуть
Футбол
Георгий Джикия: Каррера настраивал команду на победу в матче с «Амкаром»
все новости
Стефания Елфутина
Стефания Елфутинавсе новости