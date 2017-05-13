Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Краснодар
Футбол  Крылья Советов1 : 3Зенит
Теннис  Надаль6:2, 6:4Джокович
Футбол  Амкар0 : 1Спартак
Хоккей  Россия6 : 0Словакия
Футбол  Локомотив0 : 0Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Глушаков: Груз ответственности, конечно, упал. Чуть-чуть

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0).

- Груз ответственности, конечно, упал. Чуть-чуть. Но против «Амкара» было играть нелегко. Легче было только в психологическом плане. Но нам было нужно выигрывать, потому что мы спортсмены и у нас есть свои амбиции, - приводит слова Глушакова «Р-Спорт».

Напомним, что единственный мяч во встрече с пермским клубом на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. В следующем туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».

Матч

Амкар - Спартак - 0:1 (0:0)

Голы

Самедов 50 (0:1).

Состав

Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Гол, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Комолов (Салугин, 78), Бодул, Гасилин

Спартак: Селихов, Боккетти, Тигиев, Джикия, Кутепов, Ананидзе, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Самедов, Мельгарехо (Промес, 58), Адриано (Зе Луиш, 58)

Предупреждения:

Занев, 76 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» – «Оренбург». ОнлайнВ матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет с «Оренбургом».Юрий Белоус: ЦСКА не упустит второе место и путевку в Лигу чемпионовБывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус поделился мнением относительно шансов ЦСКА и «Зенита» на второе место в чемпионате России.Лоськов выйдет в стартовом составе «Локомотива» и установит рекорд чемпионатов РоссииСтал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 28-го тура чемпионата России против «Оренбурга».Цветок душистых прихотей. Сколько неустоек выплатит в этом году «Зенит»?Цветок душистых прихотей. Сколько неустоек выплатит в этом году «Зенит»?Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев взвешивает «за» и «против» отставки Мирчи Луческу.Евгений Ловчев: «Спартак» сыграл по-чемпионски – «на ноль»Евгений Ловчев: «Спартак» сыграл по-чемпионски – «на ноль»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о победе «Спартака» над «Амкаром» (1:0) в 28-м туре РФПЛ.На вершине мира. Михаил Борзыкин – о победе «Спартака»На вершине мира. Михаил Борзыкин – о победе «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями от матча «Амкар» – «Спартак».Нечемпион Дзюба разозлился и порвал «Крылья»! А Луческу сыграл на пользу РоссииНечемпион Дзюба разозлился и порвал «Крылья»! А Луческу сыграл на пользу РоссииДубль и голевой пас – Артем Дзюба сделал все три гола «Зенита» в Самаре. Но в интересах сборной России было не только это.Ивелин Попов: 1:0 – самый хороший счетПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.Георгий Джикия: Каррера настраивал команду на победу в матче с «Амкаром»Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю ДзюбыВ матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» со счетом 3:1.Сальваторе Боккетти: Всегда найдутся те, кто скажет, что победа в чемпионате была незаслуженнойЗащитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.Александр Самедов: Все в «Спартаке» хотят повторить рекорд набранных очков в чемпионатеПолузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.Гаджи Гаджиев: Будь чуть поудачливее Гасилин, результат мог быть другимГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Денис Глушаков опубликовал «фото чемпионов»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал фото из раздевалки красно-белых после матча 28-го тура чемпионата России против «Амкара», в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.РФПЛ. Гол Самедова и дубль Дзюбы. Видео всех голов дня«Советский спорт» предлагает Вам ознакомиться с голами, забитыми в субботу.Массимо Каррера: Цель «Спартака» — набрать 72 очка в чемпионатеГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера после окончания матча 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0) рассказал о задачах, которые стоят перед футболистами красно-белых в оставшихся двух турах чемпионата России.Массимо Каррера: Могу праздновать круче, чем ГлушаковГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ.Болельщики «Спартака» прорвались на поле после матча с «Амкаром»«Спартак» обыграл «Амкар» в Перми в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 1:0. После матча на поле прорвались болельщики гостей.Драма Гасилина. «Спартак» в Перми продолжил идти на рекордДрама Гасилина. «Спартак» в Перми продолжил идти на рекорд«Амкар» был лучше «Спартака», но проиграл, а чемпион продолжил идти на рекорд по набранным очкам в чемпионатах России.«Спартак» в первом матче в ранге чемпиона России обыграл «Амкар»«Спартак» на выезде обыграл «Амкар» (1:0) в 28-м туре чемпионата России.
Футбол
«Бавария» вырвала победу у «РБ Лейпцига», забив два мяча в компенсированное время
Футбол
Денис Глушаков: Груз ответственности, конечно, упал. Чуть-чуть
Футбол
Георгий Джикия: Каррера настраивал команду на победу в матче с «Амкаром»
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Дзюбы
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости