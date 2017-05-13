Денис Глушаков: Груз ответственности, конечно, упал. Чуть-чуть

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0).

- Груз ответственности, конечно, упал. Чуть-чуть. Но против «Амкара» было играть нелегко. Легче было только в психологическом плане. Но нам было нужно выигрывать, потому что мы спортсмены и у нас есть свои амбиции, - приводит слова Глушакова «Р-Спорт».

Напомним, что единственный мяч во встрече с пермским клубом на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. В следующем туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».