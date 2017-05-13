Лоськов выйдет в стартовом составе «Локомотива» и установит рекорд чемпионатов России
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 28-го тура чемпионата России против «Оренбурга».
В составе «Локомотива» с первых минут на поле выйдет Дмитрий Лоськов. Таким образом, 43-летний полузащитник «железнодорожников» установит абсолютный рекорд по числу сезонов (20), проведенных в чемпионатах страны.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия,
Михалик, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лоськов, Майкон, Ари.
Запасные: Коченков, Лобанцев, Янбаев, В. Денисов, Ротенберг, Маргасов, Ндинга, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Галаджан.
Вы этого ждали! Мы этого ждали!— ФК Локомотив (@fclm_official) 13 мая 2017 г.
Состав на матч #ЛокоОренбург! pic.twitter.com/ZG9Dg2zOjg
Добавим, что встреча пройдет на поле стадиона «Локомотив» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.