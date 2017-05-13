Лоськов выйдет в стартовом составе «Локомотива» и установит рекорд чемпионатов России

Сальваторе Боккетти: Всегда найдутся те, кто скажет, что победа в чемпионате была незаслуженной

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, в котором москвичи одержали победу со счетом 1:0.