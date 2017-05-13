«Ингольштадт» вылетел из бундеслиги

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«Бавария» вырвала победу у «РБ Лейпцига», забив два мяча в компенсированное время «РБ Лейпциг» дома уступил «Баварии» (4:5) в 33-м туре чемпионата Германии.

Бундеслига. 33-й тур. «Аугсбург» – «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг» - «Бавария» и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 33-го тура чемпионата Германии по футболу.

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