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«Ингольштадт» вылетел из бундеслиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ингольштадт» в гостях сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1) в 33-м туре чемпионата Германии и покинул бундеслигу.

Перед заключительным туром чемпионата Германии «Ингольштадт», занимающий 17-е, предпоследнее место с 31 очком и 4 баллами отставания от 16-го места, лишился шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.

Матч

Фрайбург - Ингольштадт - 1:1 (1:1)

Голы

Филипп 30 (1:0). Лескано 43 (1:1).

Состав

Фрайбург: Шволов, Гюнтер, Гульде, Игньевски, Кемпф, Хаберер, Булут (Грифо, 57), Хёфлер, Абраши, Филипп (Штенцель, 75), Нидерлехнер (Петерсен, 63)

Ингольштадт: Хансен, Зуттнер (Юнг, 87), Тиссеран, Хадергьонай (Киттель, 62), Брегери, Матип, Роджер (Моралес, 62), Коэн, Гросс, Лекки, Лескано

Предупреждения:

Гульде, 71; Абраши, 90 - Хадергьонай, 45; Роджер, 61; Лескано, 69

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

13 мая 16:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

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