«Ингольштадт» вылетел из бундеслиги
«Ингольштадт» в гостях сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1) в 33-м туре чемпионата Германии и покинул бундеслигу.
Перед заключительным туром чемпионата Германии «Ингольштадт», занимающий 17-е, предпоследнее место с 31 очком и 4 баллами отставания от 16-го места, лишился шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.
Матч
Фрайбург - Ингольштадт - 1:1 (1:1)
Голы
Филипп 30 (1:0). Лескано 43 (1:1).
Состав
Фрайбург: Шволов, Гюнтер, Гульде, Игньевски, Кемпф, Хаберер, Булут (Грифо, 57), Хёфлер, Абраши, Филипп (Штенцель, 75), Нидерлехнер (Петерсен, 63)
Ингольштадт: Хансен, Зуттнер (Юнг, 87), Тиссеран, Хадергьонай (Киттель, 62), Брегери, Матип, Роджер (Моралес, 62), Коэн, Гросс, Лекки, Лескано
Предупреждения:
Гульде, 71; Абраши, 90 - Хадергьонай, 45; Роджер, 61; Лескано, 69
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
13 мая 16:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция