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Надаль вышел в финал турнира в Мадриде, обыграв Джоковича

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 38 минут, - 6:2, 6:4.

Надаль выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. У его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк из двух.

В финале соперником Надаля станет победитель пары Доминик Тим (Австрия) - Пабло Куэвас (Уругвай).

Матч

Надаль Р. (Испания) - Джокович Н. (Сербия) - 6:2, 6:4

Место и дата

13 мая 17:15, , Онлайн-трансляция

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