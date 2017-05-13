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Алексей Стрепетов: Во втором тайме с «Крылями» «Зенит» оставил игровую дисциплину в раздевалке

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

– В первом тайме «Зенит» играл раскрепощено и был заряжен на атаку. Показывал хороший комбинационный футбол. По такому «Зениту» мы как раз и соскучились.
На второй тайм одна команда вышла играть в футбол и пытаться спасти безнадежный матч, а вторая – оставила игровую дисциплину в раздевалке. Играл только Лунев, который сделал много великолепных спасений. Но все равно «Зенит» можно поздравить с победой, а «Крылья» и всех, кто с ними связан, с юбилеем клуба.

– «Крылья Советов» смогут остаться в премьер-лиге?
– Они показали, что умеют играть в хороший современный футбол. Самарцы достойны места в премьер-лиге, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Нечемпион Дзюба разозлился и порвал «Крылья»! А Луческу сыграл на пользу России

Напомним, в матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Артем Дзюба, еще один гол забил Хави Гарсия. «Крылья» отыграли один мяч благодаря автоголу Бранислава Ивановича.

После этой игры подопечные Мирчи Луческу с 55 очками идут на третьем месте в турнирной таблице, «Крылья» занимают 14-ю строчку с 25 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут на стадионе «Петровский» 17 мая против «Краснодара», самарский клуб в этот же день в Томске встретится с «Томью».

Матч

Крылья Советов - Зенит - 1:3 (0:3)

Голы

Дзюба 1 (0:1). Дзюба 8 (0:2). Хави Гарсия 35 (0:3). Иванович 55 (1:3 - автогол).

Состав

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Зотов, Божин, Бато, Ткачёв (Зуев, 77), Зинков (Башкиров, 43), Мияилович (Надсон, 43), Бруно, Паскуато, Корниленко

Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Смольников, Жулиано, Данни (Эрнани, 84), Хави Гарсия, Жирков (Нету, 77), Молло (Кокорин, 63), Дзюба

Предупреждения:

Бато, 39; Божин, 59; Зотов, 82 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

13 мая 16:00, Металлург, Текстовая трансляция

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