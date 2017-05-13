Алексей Стрепетов: Во втором тайме с «Крылями» «Зенит» оставил игровую дисциплину в раздевалке

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

– В первом тайме «Зенит» играл раскрепощено и был заряжен на атаку. Показывал хороший комбинационный футбол. По такому «Зениту» мы как раз и соскучились.

На второй тайм одна команда вышла играть в футбол и пытаться спасти безнадежный матч, а вторая – оставила игровую дисциплину в раздевалке. Играл только Лунев, который сделал много великолепных спасений. Но все равно «Зенит» можно поздравить с победой, а «Крылья» и всех, кто с ними связан, с юбилеем клуба.

– «Крылья Советов» смогут остаться в премьер-лиге?

– Они показали, что умеют играть в хороший современный футбол. Самарцы достойны места в премьер-лиге, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Артем Дзюба, еще один гол забил Хави Гарсия. «Крылья» отыграли один мяч благодаря автоголу Бранислава Ивановича.

После этой игры подопечные Мирчи Луческу с 55 очками идут на третьем месте в турнирной таблице, «Крылья» занимают 14-ю строчку с 25 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут на стадионе «Петровский» 17 мая против «Краснодара», самарский клуб в этот же день в Томске встретится с «Томью».