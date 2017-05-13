Алексей Стрепетов: Во втором тайме с «Крылями» «Зенит» оставил игровую дисциплину в раздевалке
Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).
– В первом тайме «Зенит» играл раскрепощено и был заряжен на атаку.
Показывал хороший комбинационный футбол. По такому «Зениту» мы как раз и
соскучились.
На второй тайм одна команда вышла играть в футбол и пытаться спасти безнадежный матч, а вторая – оставила игровую дисциплину в раздевалке. Играл только Лунев, который сделал много великолепных спасений. Но все равно «Зенит» можно поздравить с победой, а «Крылья» и всех, кто с ними связан, с юбилеем клуба.
– «Крылья Советов» смогут остаться в премьер-лиге?
– Они показали, что умеют играть в хороший современный футбол. Самарцы достойны места в премьер-лиге, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» со счетом 3:1.
В составе сине-бело-голубых дубль оформил Артем Дзюба, еще один гол забил Хави Гарсия. «Крылья» отыграли один мяч благодаря автоголу Бранислава Ивановича.
После этой игры подопечные Мирчи Луческу с 55 очками идут на третьем месте в турнирной таблице, «Крылья» занимают 14-ю строчку с 25 очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут на стадионе «Петровский» 17 мая против «Краснодара», самарский клуб в этот же день в Томске встретится с «Томью».
Матч
Крылья Советов - Зенит - 1:3 (0:3)
Голы
Дзюба 1 (0:1). Дзюба 8 (0:2). Хави Гарсия 35 (0:3). Иванович 55 (1:3 - автогол).
Состав
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Зотов, Божин, Бато, Ткачёв (Зуев, 77), Зинков (Башкиров, 43), Мияилович (Надсон, 43), Бруно, Паскуато, Корниленко
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Смольников, Жулиано, Данни (Эрнани, 84), Хави Гарсия, Жирков (Нету, 77), Молло (Кокорин, 63), Дзюба
Предупреждения:
Бато, 39; Божин, 59; Зотов, 82 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
13 мая 16:00, Металлург, Текстовая трансляция