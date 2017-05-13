Юрий Белоус: ЦСКА не упустит второе место и путевку в Лигу чемпионов

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус поделился мнением относительно шансов ЦСКА и «Зенита» на второе место в чемпионате России.

- Шансы ЦСКА в борьбе за второе место выше, чем у «Зенита. Потому что игроки команды очень мотивированы снова играть в Лиге чемпионов. И к тому же армейцы умеют очень уверенно проводить заключительные матчи розыгрыша чемпионата России и набирать необходимые для решения задачи очки. Мы это видели в предыдущих сезонах. Поэтому я думаю, что армейцы уже не упустят второе место и путевку в Лигу чемпионов. Хотя, конечно, все может быть, - передает слова Белоуса «Р-Спорт».

Напомним, что после 28-ми туров чемпионата России ЦСКА набрал 56 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Зенит» находится на третьем месте и отстает от армейской команды на одно очко.