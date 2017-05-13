Сборная России отправила шесть безответных шайб в ворота Словакии
Сборная России обыграла команду Словакии (6:0) на групповом этапе чемпионата мира.
У победителей отличились Евгений Дадонов (дважды), Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин и Владислав Гавриков.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Команда Олега Знарка после пяти матчей с 14 очками занимает первое место в группе А. Словаки с четырьмя баллами - на седьмой строчке.
15 мая Россия сыграет с Латвией, а Словакия днем ранее встретится с США.
Матч
Россия - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:12 (1:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 13:32 (2:0 - бол.). Миронов 19:19 (3:0). Кучеров (Ткачёв, Киселевич), 22:53 (4:0). Телегин (Зуб), 32:50 (5:0). Гавриков (Дадонов, Шипачёв), 55:47 (6:0).
Место и дата
13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция