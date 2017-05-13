Сборная России отправила шесть безответных шайб в ворота Словакии

Сборная России обыграла команду Словакии (6:0) на групповом этапе чемпионата мира.

У победителей отличились Евгений Дадонов (дважды), Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин и Владислав Гавриков.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Команда Олега Знарка после пяти матчей с 14 очками занимает первое место в группе А. Словаки с четырьмя баллами - на седьмой строчке.

15 мая Россия сыграет с Латвией, а Словакия днем ранее встретится с США.