Сборная Белоруссии переиграла команду Словении на ЧМ-2017

Хоккеисты сборной Белоруссии переиграли Словакию (5:2) в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Евгений Ковыршин, Илья Шинкевич, Андрей Стась и Александр Павлович, оформивший дубль в этой встрече. У проигравший точные броски на счету Жиги Еглича и Давида Родмана.

После шести матчей турнира сборная Белоруссии набрала четыре очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице группы В. У словенской команды одно очко и последнее место.