Сборная Белоруссии переиграла команду Словении на ЧМ-2017
Хоккеисты сборной Белоруссии переиграли Словакию (5:2) в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.
Заброшенными шайбами у победителей отметились Евгений Ковыршин, Илья Шинкевич, Андрей Стась и Александр Павлович, оформивший дубль в этой встрече. У проигравший точные броски на счету Жиги Еглича и Давида Родмана.
После шести матчей турнира сборная Белоруссии набрала четыре очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице группы В. У словенской команды одно очко и последнее место.
Матч
Словения - Белоруссия - 2:5 (2:1, 0:4, 0:0)
Голы:
Павлович (Лингле, Шинкевич), 13:12 (0:1). Еглич (Саболич, Верлич), 16:52 (1:1 - бол.). Родман (Ковачевич, Претнар), 19:15 (2:1). Ковыршин (Костицын А., Костицын С.), 20:29 (2:2). Павлович (Шинкевич), 29:48 (2:3). Шинкевич (Лингле, Павлович), 38:05 (2:4). Стась (Стефанович), 39:43 (2:5 - бол.).
Место и дата
13 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция