Дмитрий Лоськов стал новым рекордсменом страны
Выйдя в основном составе 13 мая на матч против «Оренбурга», ветеран «Локомотива» Дмитрий Лоськов стал первым в отечественной истории, кто сыграл в 20 чемпионатах страны.
В 19 чемпионатах СССР участвовали московский динамовец Лев Яшин и киевский динамовец Олег Блохин. Только они все девятнадцать турниров провели в одной команде.
Первенство России-2011/12 стало девятнадцатым для Лоськова, в следующем чемпионате Дмитрий на поле не выходил, и его догнал Сергей Семак, для которого тот турнир в «Зените» стал также девятнадцатым.
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Футболист
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Чемпионаты
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Первый сезон (клуб)
|
Последний сезон (клуб)
|
Лоськов Дмитрий
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20
|
1992 («Ростельмаш»)
|
2016/17 («Локомотив»)
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Яшин Лев
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19
|
1950 («Динамо» Москва)
|
1970 («Динамо» Москва)
|
Блохин Олег
|
19
|
1969 («Динамо» Киев)
|
1987 («Динамо» Киев)
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Семак Сергей
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19
|
1993 («Асмарал»)
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2012/13 («Зенит»)