Дмитрий Лоськов стал новым рекордсменом страны

Выйдя в основном составе 13 мая на матч против «Оренбурга», ветеран «Локомотива» Дмитрий Лоськов стал первым в отечественной истории, кто сыграл в 20 чемпионатах страны.

В 19 чемпионатах СССР участвовали московский динамовец Лев Яшин и киевский динамовец Олег Блохин. Только они все девятнадцать турниров провели в одной команде.

Первенство России-2011/12 стало девятнадцатым для Лоськова, в следующем чемпионате Дмитрий на поле не выходил, и его догнал Сергей Семак, для которого тот турнир в «Зените» стал также девятнадцатым.