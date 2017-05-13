Андрей Лунев: Игры с «Томью», где мяча-то ни разу не касаешься, – это немного не то
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о матче 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).
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Андрей, несколько слов о первом тайме и втором. Очень непохожие они получились,
тем более показалось, что команда подсела во второй половине.
– Думаю, не мы подсели – «Крылья» изменили свою игру. Они начали оказывать большее давление на наших защитников, больше атаковать, что и вылилось в опасные моменты.
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Насколько это было серьезно?
– Соперник полностью поменялся после первого тайма, они по-другому начали играть. Чтобы забить, у них достаточно было моментов. Где-то нам повезло, но мы победили и это самое главное.
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Агрессивное начало первого тайма – это тренерская установка?
– Да мы всегда так играем. Сейчас нам наконец-то повезло. И с другими командами, посмотрите, мы тоже создаем моменты, но где-то нам не везет, где-то чего-то не хватает. Сегодня, что называется, прорвало. Играем как всегда, вы видели, второй тайм особенно это показал.
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Сегодня весь матч вы были в игре. Вам нравятся такие встречи?
– Ну конечно, я привык к этому. А то игры с «Томью», где мяча-то ни разу не касаешься – это немного не то, – приводит слова Лунева официальный сайт «Зенита».
Нечемпион Дзюба разозлился и порвал «Крылья»! А Луческу сыграл на пользу России
Напомним, в матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» со счетом 3:1.
В составе сине-бело-голубых дубль оформил Артем Дзюба, еще один гол забил Хави Гарсия. «Крылья» отыграли один мяч благодаря автоголу Бранислава Ивановича.
После этой игры подопечные Мирчи Луческу с 55 очками идут на третьем месте в турнирной таблице, «Крылья» занимают 14-ю строчку с 25 очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут на стадионе «Петровский» 17 мая против «Краснодара», самарский клуб в этот же день в Томске встретится с «Томью».
Матч
Крылья Советов - Зенит - 1:3 (0:3)
Голы
Дзюба 1 (0:1). Дзюба 8 (0:2). Хави Гарсия 35 (0:3). Иванович 55 (1:3 - автогол).
Состав
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Зотов, Божин, Бато, Ткачёв (Зуев, 77), Зинков (Башкиров, 43), Мияилович (Надсон, 43), Бруно, Паскуато, Корниленко
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Смольников, Жулиано, Данни (Эрнани, 84), Хави Гарсия, Жирков (Нету, 77), Молло (Кокорин, 63), Дзюба
Предупреждения:
Бато, 39; Божин, 59; Зотов, 82 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
13 мая 16:00, Металлург, Текстовая трансляция