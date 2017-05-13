Андрей Лунев: Игры с «Томью», где мяча-то ни разу не касаешься, – это немного не то

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о матче 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

– Андрей, несколько слов о первом тайме и втором. Очень непохожие они получились, тем более показалось, что команда подсела во второй половине.

– Думаю, не мы подсели – «Крылья» изменили свою игру. Они начали оказывать большее давление на наших защитников, больше атаковать, что и вылилось в опасные моменты.

– Насколько это было серьезно?

– Соперник полностью поменялся после первого тайма, они по-другому начали играть. Чтобы забить, у них достаточно было моментов. Где-то нам повезло, но мы победили и это самое главное.

– Агрессивное начало первого тайма – это тренерская установка?

– Да мы всегда так играем. Сейчас нам наконец-то повезло. И с другими командами, посмотрите, мы тоже создаем моменты, но где-то нам не везет, где-то чего-то не хватает. Сегодня, что называется, прорвало. Играем как всегда, вы видели, второй тайм особенно это показал.

– Сегодня весь матч вы были в игре. Вам нравятся такие встречи?

– Ну конечно, я привык к этому. А то игры с «Томью», где мяча-то ни разу не касаешься – это немного не то, – приводит слова Лунева официальный сайт «Зенита».

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Напомним, в матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Артем Дзюба, еще один гол забил Хави Гарсия. «Крылья» отыграли один мяч благодаря автоголу Бранислава Ивановича.

После этой игры подопечные Мирчи Луческу с 55 очками идут на третьем месте в турнирной таблице, «Крылья» занимают 14-ю строчку с 25 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут на стадионе «Петровский» 17 мая против «Краснодара», самарский клуб в этот же день в Томске встретится с «Томью».