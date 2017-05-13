M-1 Challenge 77. Сергей Фалей сразится против Лом-Али Нальгиева
19 мая в Сочи пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77.
В его рамках состоится бой двух опытных, закаленных во множестве боев легковесов – Сергей Фалей (Академия MMA, Республика Беларусь, 20-9) будет биться против Лом-Али Нальгиева (Республика Ингушетия, 12-5).
Трехкратный чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою Сергей Фалей начал выступать в смешанных единоборствам еще в 18-ти летнем возрасте и спустя 8 лет имеет 29 профессиональных поединков за плечами. Он дрался почти во всех крупных российских промоушенах и является победителем M-1 Selection Belarus, однако в рейдже выступать ему еще не доводилось. Тридцатый бой в карьере и станет для белоруса дебютным на турнирах M-1 Challenge.
Лом-Али Нальгиев серьезно преуспел в панкратионе, где становился чемпионом Европы и победителем кубка Европы, также он побеждал на чемпионате ЮФО по рукопашному бою. В смешанных единоборствах Нальгиев за пять лет провел 17 профессиональных боев и в 12 из них праздновал победу.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
(До
93 кг), Ронни Маркесом (Бразилия), 16-4 -
Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК),
24-6
(До
84 кг), Талех «Азербайджанский терминатор»
Наджафзаде (Азербайджан), 5-1-1 - Артем
Фролов (Легион и Кузня), 8-0
(До
84 кг), Мозес Мурриета (США), 4-0 - Андрей
Селедцов (Сечь PRO), 6-3
(До
70,3 кг), Артур Лемос (Португалия), 8-2 - Раул
Тутараули (Грузия), 8-3
(До
65,8 кг), Фелипе Рего (Бразилия), 10-3 - Виктор
Колесник (Кузня), 9-2-1
(До
70,3 кг), Тилль Кинне (Германия), 5-1 - Павел
Гордеев (Новый Поток, авторская школа
Шторм и клуб Боец), 6-0
(До
77,1 кг) Андрей Лежнев (Украина), 10-7 -
Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-3
(До
70,3 кг), Сергей Фалей (Академия MMA, Республика
Беларусь), 20-9 - Лом-Али Нальгиев (Республика
Ингушетия), 12-5