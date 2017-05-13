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M-1 Challenge 77. Сергей Фалей сразится против Лом-Али Нальгиева

Источник:  Mix FightКомментарии

19 мая в Сочи пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77.

В его рамках состоится бой двух опытных, закаленных во множестве боев легковесов – Сергей Фалей (Академия MMA, Республика Беларусь, 20-9) будет биться против Лом-Али Нальгиева (Республика Ингушетия, 12-5).

Трехкратный чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою Сергей Фалей начал выступать в смешанных единоборствам еще в 18-ти летнем возрасте и спустя 8 лет имеет 29 профессиональных поединков за плечами. Он дрался почти во всех крупных российских промоушенах и является победителем M-1 Selection Belarus, однако в рейдже выступать ему еще не доводилось. Тридцатый бой в карьере и станет для белоруса дебютным на турнирах M-1 Challenge.

Лом-Али Нальгиев серьезно преуспел в панкратионе, где становился чемпионом Европы и победителем кубка Европы, также он побеждал на чемпионате ЮФО по рукопашному бою. В смешанных единоборствах Нальгиев за пять лет провел 17 профессиональных боев и в 12 из них праздновал победу.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 93 кг), Ронни Маркесом (Бразилия), 16-4 - Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК), 24-6

(До 84 кг), Талех «Азербайджанский терминатор» Наджафзаде (Азербайджан), 5-1-1 - Артем Фролов (Легион и Кузня), 8-0

(До 84 кг), Мозес Мурриета (США), 4-0 - Андрей Селедцов (Сечь PRO), 6-3

(До 70,3 кг), Артур Лемос (Португалия), 8-2 - Раул Тутараули (Грузия), 8-3

(До 65,8 кг), Фелипе Рего (Бразилия), 10-3 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2-1

(До 70,3 кг), Тилль Кинне (Германия), 5-1 - Павел Гордеев (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 6-0

(До 77,1 кг) Андрей Лежнев (Украина), 10-7 - Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-3

(До 70,3 кг), Сергей Фалей (Академия MMA, Республика Беларусь), 20-9 - Лом-Али Нальгиев (Республика Ингушетия), 12-5

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Сергей Ващенко
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