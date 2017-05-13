Алексей Стрепетов: Того, что показывает Кокорин, недостаточно для вызова на Кубок конфедераций

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением, кто из игроков сине-бело-голубых может сыграть на Кубке конфедераций.

– На Кубок конфедераций Черчесов должен вызвать Шатова и Смольникова. По последним играм видно, что они набирают форму и рвутся в сборную. Юрий Жирков тоже играет очень активно. Совершенно точно там будет Дзюба – это игрок стартового состава сборной России. Кокорин только разочаровывает. То, что он показывает на поле, недостаточно для вызова в национальную команду.

Зато радует Лунев. В перспективе он может вырасти в сильнейшего вратаря страны, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе в группе A сыграют Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика, а в группе B – Камерун, Чили, Австралия и Германия.