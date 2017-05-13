Владислав Гавриков: Вышли на лед, как на стиральную доску, это опасно

Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу над словаками – 6:0.

- Это только по счету кажется, что матч для нас легко сложился, а так у словаков очень хорошая команда, - заявил после победы Гавриков. – Они даже давили в начале и играли агрессивно. Но мы хладнокровно отнеслись к своим моментам. И выжали из них все, что могли.

- Что сегодня случилось со льдом?

- Непонятно. Вышли на него, как на стиральную доску. И коньки, и клюшка дрожали… Не то, что неудобно. Просто очень опасно на таком льду играть.