Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контроле

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).



«Полтора часа просидел на допинг-контроле. Меня взяли впервые за шесть лет на Бриллиантовой лиге! Раньше я упрашивал организаторов, чтобы меня проверили, но они упорно отказывали мне в этом. Только иногда говорили: «Позовите, пожалуйста, Александра Менькова (российский прыгун в длину)». На всех этапах, на которых мы побывали с Сашей, его брали всегда, а меня – ни разу. Так что я сегодня впервые сдал допинг-контроль на лиге. Хотя очень хотелось в гостиницу, потому что я был сильно голоден, у нас ведь заключительный вид программы, и мы не ужинали», - приводит слова Шубенкова официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.



Шубенков, выступавший под нейтральным флагом, в субботу стал пятым в беге на 110 м с барьерами на соревнованиях в Шанхае с результатом 13,35 секунды. Победу одержал ямаец Омар Маклеод (13,09).