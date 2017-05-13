Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контроле
Чемпион мира в беге на 110 метров
с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле
после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него
первым международным стартом после получения допуска от Международной
ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
«Полтора часа просидел на
допинг-контроле. Меня взяли впервые за шесть лет на Бриллиантовой лиге! Раньше
я упрашивал организаторов, чтобы меня проверили, но они упорно отказывали мне в
этом. Только иногда говорили: «Позовите, пожалуйста, Александра Менькова
(российский прыгун в длину)». На всех этапах, на которых мы побывали с
Сашей, его брали всегда, а меня – ни разу. Так что я сегодня впервые сдал
допинг-контроль на лиге. Хотя очень хотелось в гостиницу, потому что я был
сильно голоден, у нас ведь заключительный вид программы, и мы не ужинали», -
приводит слова Шубенкова официальный сайт Всероссийской федерации легкой
атлетики.
Шубенков, выступавший под нейтральным флагом, в субботу стал пятым в беге на 110 м с барьерами на соревнованиях в Шанхае с результатом 13,35 секунды. Победу одержал ямаец Омар Маклеод (13,09).