Дмитрий Лоськов: Пусть теперь молодежь играет

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов, сыгравший 12 стартовых минут в матче РФПЛ против «Оренбурга» и замененный на Алексея Миранчука, после замены поблагодарил клуб за возможность завершить профессиональную карьеру в официальном матче.

«Эмоции я пока не могу передать словами. Сначала нужно прийти в себя. Спасибо всем, благодаря кому сбылась моя мечта – закончить карьеру в официальном матче. Прежде всего Юрию Павловичу Семину, президенту клубу и игрокам. То, что я мало сыграл – ничего страшного. Пусть теперь молодежь играет», - сказал Лоськов в эфире телеканала «Наш футбол».

Выйдя в основном составе 13 мая на матч против «Оренбурга», ветеран «Локомотива» Дмитрий Лоськов стал первым в отечественной истории, кто сыграл в 20 чемпионатах страны.