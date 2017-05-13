Дмитрий Лоськов: Пусть теперь молодежь играет
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов, сыгравший 12 стартовых минут в матче РФПЛ против «Оренбурга» и замененный на Алексея Миранчука, после замены поблагодарил клуб за возможность завершить профессиональную карьеру в официальном матче.
«Эмоции я пока не могу передать словами. Сначала нужно прийти в себя. Спасибо всем, благодаря кому сбылась моя мечта – закончить карьеру в официальном матче. Прежде всего Юрию Павловичу Семину, президенту клубу и игрокам. То, что я мало сыграл – ничего страшного. Пусть теперь молодежь играет», - сказал Лоськов в эфире телеканала «Наш футбол».
Выйдя в основном составе 13 мая на матч против «Оренбурга», ветеран «Локомотива» Дмитрий Лоськов стал первым в отечественной истории, кто сыграл в 20 чемпионатах страны.
Матч
Локомотив - Оренбург - 4:0 (1:0)2-й тайм
Голы
Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Андреев 72 (3:0 - автогол). Фернандеш 85 (4:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон
Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция