Андрей Василевский: Российские хоккеисты не должны расслабляться
Голкипер сборной России Андрей Василевский прокомментировал игру команды в матче чемпионата мира по хоккею против Словакии (6:0), а также потерю капитана команды Сергея Мозякина, для которого турнир в Кельне и Париже завершился досрочно.
- Конечно, тяжело такого игрока потерять, но, как вы видели,
мы шесть голов забили, значит, потеря пока не сказалась. В будущем нам
предстоят более серьезные соперники, и если будем расслабляться, как во втором
и некоторое время в третьем периодах, у нас могут быть проблемы, - передает слова Василевского ТАСС.
Команда Олега Знарка после пяти матчей с 14 очками занимает первое место в группе А. 15 мая Россия сыграет с Латвией.
Матч
Россия - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:12 (1:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 13:32 (2:0 - бол.). Миронов 19:19 (3:0). Кучеров (Ткачёв, Киселевич), 22:53 (4:0). Телегин (Зуб), 32:50 (5:0). Гавриков (Дадонов, Шипачёв), 55:47 (6:0).
Место и дата
13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция