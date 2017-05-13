Андрей Василевский: Российские хоккеисты не должны расслабляться

Голкипер сборной России Андрей Василевский прокомментировал игру команды в матче чемпионата мира по хоккею против Словакии (6:0), а также потерю капитана команды Сергея Мозякина, для которого турнир в Кельне и Париже завершился досрочно.

- Конечно, тяжело такого игрока потерять, но, как вы видели, мы шесть голов забили, значит, потеря пока не сказалась. В будущем нам предстоят более серьезные соперники, и если будем расслабляться, как во втором и некоторое время в третьем периодах, у нас могут быть проблемы, - передает слова Василевского ТАСС.



Команда Олега Знарка после пяти матчей с 14 очками занимает первое место в группе А. 15 мая Россия сыграет с Латвией.