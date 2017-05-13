Разгром в Кельне, рекорд в Черкизово и чемпионская поступь в Перми. Главные новости дня

читайте также

Братья Миранчуки впервые сыграли вместе в РФПЛ Братья Алексей и Антон Миранчуки впервые сыграли вместе в чемпионате России.

Здено Цигер: Мы слишком уважительно отнеслись к сборной России Главный тренер сборной Словакии Здено Цигер прокомментировал поражение от команды России (0:6) на групповом этапе чемпионата мира.

Олег Знарок: Жалко ребят, не попавших в заявку на ЧМ-2017 Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча с командой Словакии(6:0) рассказал, когда на льду появятся игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

РФПЛ. Гол Самедова, дубли Дзюбы и Ари. Видео всех голов дня «Советский спорт» предлагает Вам ознакомиться с голами, забитыми в субботу.

Олег Знарок: Кузнецов и Орлов будут играть с латвийцами Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча с командой Словакии(6:0) рассказал, когда на льду появятся игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Борис Михайлов: Потренировались на «кошках»! Бывший главный тренер сборной России, победитель ЧМ-1993 Борис Михайлов – о победе над словаками (6:0).

Лоськов установил рекорд по продолжительности участия в чемпионатах России Сыграв в двадцатом чемпионате России (и став по этому показателю рекордсменом страны), Лоськов стал рекордсменом еще в одной номинации.

Евгений Дадонов: Василевский не дал шанса словакам зацепиться за игру Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал игру команды в матче чемпионата мира по хоккею против Словакии (6:0).

Тренер «Амкара» Алексич: Провели очень хорошую игру, создав очень много моментов Тренер пермского «Амкара» Горан Алексич после поражения от московского «Спартака» в домашнем матче 28-го тура РФПЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

Андрей Василевский: Российские хоккеисты не должны расслабляться Голкипер сборной России Андрей Василевский прокомментировал игру команды в матче чемпионата мира по хоккею против Словакии (6:0), а также потерю капитана команды Сергея Мозякина, для которого турнир в Кельне и Париже завершился досрочно.

Дмитрий Лоськов: Пусть теперь молодежь играет Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов, сыгравший 12 стартовых минут в матче РФПЛ против «Оренбурга» и замененный на Алексея Миранчука, после замены поблагодарил клуб за возможность завершить профессиональную карьеру в официальном матче.

Владислав Гавриков: Вышли на лед, как на стиральную доску, это опасно Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу над словаками – 6:0.

Андрей Лунев: Игры с «Томью», где мяча-то ни разу не касаешься, – это немного не то Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о матче 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

Одной правой! Россияне разгромили словаков без двух ведущих левых форвардов Лишившись двух своих лидеров, сборная России без труда разгромила словаков, сняв все вопросы о победителе еще в первом периоде.

Алексей Стрепетов: Во втором тайме с «Крылями» «Зенит» оставил игровую дисциплину в раздевалке Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

Дмитрий Лоськов стал новым рекордсменом страны Выйдя в основном составе 13 мая на матч против «Оренбурга», ветеран «Локомотива» Дмитрий Лоськов стал первым в отечественной истории, кто сыграл в 20 чемпионатах страны.

Сборная России отправила шесть безответных шайб в ворота Словакии Сборная России обыграла команду Словакии (6:0) на групповом этапе чемпионата мира.

Сборная Белоруссии переиграла команду Словении на ЧМ-2017 Хоккеисты сборной Белоруссии переиграли Словакию (5:2) в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

«Локомотив» – «Оренбург». Онлайн В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет с «Оренбургом».