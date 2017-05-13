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Разгром в Кельне, рекорд в Черкизово и чемпионская поступь в Перми. Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Разгром в Кельне, рекорд в Черкизово и чемпионская поступь в Перми. Главные новости дня
Источник: Gettyimages.ru

«Советский спорт» представляет главные новости субботы.

1. Сборная России одержала пятую победу на чемпионате мира, отправив шесть безответных шайб в ворота команды Словакии.

2. Мозякин из-за травмы не сможет продолжить выступление на турнире.

3. Белоруссия одержала первую победу на ЧМ, обыграв Словению.

4. «Спартак» в ранге чемпиона России в Перми минимально одолел «Амкар».

6. Дубль Дзюбы в Самаре помог сохранить интригу в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов.

7. «Краснодар» спас ничью в Екатеринбурге благодаря голу Классона.

8. Лоськов стал первым футболистом в отечественной истории, который сыграл в 20 чемпионатах страны.

9. Слуцкий может стать главным тренером «Уотфорда».

10. А Бердыев может вернуться в «Рубин».

11. «Реал» продлит контракт с Зиданом.

12. Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Испании,  Квят - 20-й.

Текст дня: «Спартак» сыграл по-чемпионски - «на ноль»

Видео дня: Бойцы UFC устроили драку во время пресс-конференции

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