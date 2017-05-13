Тренер «Амкара» Алексич: Провели очень хорошую игру, создав очень много моментов

Тренер пермского «Амкара» Горан Алексич после поражения от московского «Спартака» в домашнем матче 28-го тура РФПЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов.



«Сегодня «Амкар» сыграл очень хорошую игру, создав очень много голевых моментов, но вновь подвела реализация. Мы создали очень много острых ситуаций именно через игру в пас, мы контролировали хорошо мяч. Должны были как минимум одно очко заработать», - сказал Алексич в видеоинтервью пресс-службе своего клуба.



Напомним, что в субботу «Амкар» дома проиграл «Спартаку» в домашнем матче РФПЛ – 0:1. Единственный гол на 50-й минуте забил Александр Самедов.