Евгений Дадонов: Василевский не дал шанса словакам зацепиться за игру
Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал игру команды в матче чемпионата мира по хоккею против Словакии (6:0).
- Василевский много отбил, не дал шанса словакам зацепиться за игру. Возможно, дело в сыгранности, есть какие-то наигранные моменты, мы уже больше года вместе с Никитой. Что касается льда, то в хоккее такое случается, не сказал бы, что это мне мешало сильно. Например, в Загребе на играх «Медвешчака» бывал такой же, - приводит слова Дадонова «Р-Спорт».
Команда Олега Знарка после пяти матчей с 14 очками занимает первое место в группе А. 15 мая Россия сыграет с Латвией.
Матч
Россия - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:12 (1:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 13:32 (2:0 - бол.). Миронов 19:19 (3:0). Кучеров (Ткачёв, Киселевич), 22:53 (4:0). Телегин (Зуб), 32:50 (5:0). Гавриков (Дадонов, Шипачёв), 55:47 (6:0).
Место и дата
13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция