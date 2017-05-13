Евгений Дадонов: Василевский не дал шанса словакам зацепиться за игру

Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал игру команды в матче чемпионата мира по хоккею против Словакии (6:0).

- Василевский много отбил, не дал шанса словакам зацепиться за игру. Возможно, дело в сыгранности, есть какие-то наигранные моменты, мы уже больше года вместе с Никитой. Что касается льда, то в хоккее такое случается, не сказал бы, что это мне мешало сильно. Например, в Загребе на играх «Медвешчака» бывал такой же, - приводит слова Дадонова «Р-Спорт».

Команда Олега Знарка после пяти матчей с 14 очками занимает первое место в группе А. 15 мая Россия сыграет с Латвией.