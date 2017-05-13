Лоськов установил рекорд по продолжительности участия в чемпионатах России
Сыграв в двадцатом чемпионате России (и став по этому показателю рекордсменом страны), Лоськов стал рекордсменом еще в одной номинации.
В декабре 2014 года Александр Филимонов, поигравший за много клубов в чемпионатах России, установил рекорд по продолжительности участия в российских первенствах. Свой первый матч на уровне высшего дивизиона Филимонов сыграл в 1992 году. А спустя 22 с лишним года он завершил карьеру на этом уровне.
Лоськов сразу на 2 года превысил результат Филимонова, карьера Дмитрия продолжается более 24 лет.
|
Футболист,
дата рождения
|
Первая игра
|
Команда
|
Последняя игра
|
Команда
|
Разница
|
Дмитрий Лоськов
12.02.1974
|
02.07.92
|
Ростсельмаш
|
13.05.17
|
Локомотив
|
24 года и 315 дней
|
Филимонов Александр
15.10.1973
|
29.03.92
|
Факел
|
08.12.14
|
Арсенал
|
22.254
|
Давыдов Анатолий
13.11.1953
|
27.07.75
|
Зенит
|
03.09.97
|
Зенит
|
22.038
А вот еще один рекорд чемпионатов страны устоял. Последний матч Дмитрий Лоськов сыграл в возрасте 43 лет и 90 дней. И рекордсменом остается Анатолий Давыдов, последний раз выходивший на поле в возрасте 43 лет и 294 дней.