Лоськов установил рекорд по продолжительности участия в чемпионатах России

Сыграв в двадцатом чемпионате России (и став по этому показателю рекордсменом страны), Лоськов стал рекордсменом еще в одной номинации.

В декабре 2014 года Александр Филимонов, поигравший за много клубов в чемпионатах России, установил рекорд по продолжительности участия в российских первенствах. Свой первый матч на уровне высшего дивизиона Филимонов сыграл в 1992 году. А спустя 22 с лишним года он завершил карьеру на этом уровне.

Лоськов сразу на 2 года превысил результат Филимонова, карьера Дмитрия продолжается более 24 лет.

Футболист, дата рождения Первая игра Команда Последняя игра Команда Разница Дмитрий Лоськов 12.02.1974 02.07.92 Ростсельмаш 13.05.17 Локомотив 24 года и 315 дней Филимонов Александр 15.10.1973 29.03.92 Факел 08.12.14 Арсенал 22.254 Давыдов Анатолий 13.11.1953 27.07.75 Зенит 03.09.97 Зенит 22.038

А вот еще один рекорд чемпионатов страны устоял. Последний матч Дмитрий Лоськов сыграл в возрасте 43 лет и 90 дней. И рекордсменом остается Анатолий Давыдов, последний раз выходивший на поле в возрасте 43 лет и 294 дней.