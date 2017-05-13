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Олег Знарок: Кузнецов и Орлов будут играть с латвийцами

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча с командой Словакии(6:0) рассказал, когда на льду появятся игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

- Антон Белов останется капитаном до конца турнира, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов будут играть с латвийцами. В третьем периоде мы пробовали (центрфорварда) Ткачева на краю, думаем такой вариант попробовать с Кузнецовым в центре этой тройки, - приводит слова Знарка «Р-Спорт».

Команда Олега Знарка после пяти матчей с 14 очками занимает первое место в группе А. 15 мая Россия сыграет с Латвией.

Матч

Россия - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:12 (1:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 13:32 (2:0 - бол.). Миронов 19:19 (3:0). Кучеров (Ткачёв, Киселевич), 22:53 (4:0). Телегин (Зуб), 32:50 (5:0). Гавриков (Дадонов, Шипачёв), 55:47 (6:0).

Место и дата

13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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