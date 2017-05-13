Олег Знарок: Кузнецов и Орлов будут играть с латвийцами

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча с командой Словакии(6:0) рассказал, когда на льду появятся игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

- Антон Белов останется капитаном до конца турнира, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов будут играть с латвийцами. В третьем периоде мы пробовали (центрфорварда) Ткачева на краю, думаем такой вариант попробовать с Кузнецовым в центре этой тройки, - приводит слова Знарка «Р-Спорт».

Команда Олега Знарка после пяти матчей с 14 очками занимает первое место в группе А. 15 мая Россия сыграет с Латвией.