«Зальцбург» в 11-й раз в своей истории стал чемпионом Австрии

Футболисты «Зальцбурга» обыграл «Рапид» в матче австрийской бундеслиги и досрочно, за три тура до конца чемпионата, обеспечили себе чемпионский титул.

Встреча 33-го тура, прошедшая в субботу в Зальцбурге, завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0. На 73-й минуте отличился Валентин Лацаро.

Таким образом, «Зальцбург» набрал 72 очка. У ближайшего преследователя – «Аустрии» 57 очка и матч в запасе, однако, даже в случае победы, венский клуб уже не сможет догнать «быков». Для «Зальцбурга» этот титул стал 11-м в истории.