Олег Знарок: Жалко ребят, не попавших в заявку на ЧМ-2017
Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча с командой Словакии (6:0) рассказал, что ему жаль хоккеистов, не попавших в заявку национальной команды на чемпионат мира.
- Если бы «Вашингтон» прошел дальше, заявили бы и Капризова, и Ничушкина, и Науменкова. Этот момент всегда очень сложный. После этого разговора я сел в номере и не выходил оттуда часа три. У меня жена приехала, говорит, пойдем поужинаем, но я не мог, потому что это такие моменты… Они всегда бывают, но всегда жалко тех ребят, с которыми ты расстаешься. Но это жизнь. Мы в них верим, потому что на следующий год и Евротур, и Олимпиада. Мы расстались нормально, в рабочих отношениях, - приводит слова Знарка «Р-Спорт».
Ранее появилась информация, что Кирилл Капризов и Роман Любимов покидают сборную Россию по хоккею.
Команда Олега Знарка после пяти матчей с 14 очками занимает первое место в группе А. 15 мая Россия сыграет с Латвией.
Матч
Россия - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:12 (1:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 13:32 (2:0 - бол.). Миронов 19:19 (3:0). Кучеров (Ткачёв, Киселевич), 22:53 (4:0). Телегин (Зуб), 32:50 (5:0). Гавриков (Дадонов, Шипачёв), 55:47 (6:0).
Место и дата
13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция