Олег Знарок: Жалко ребят, не попавших в заявку на ЧМ-2017

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча с командой Словакии (6:0) рассказал, что ему жаль хоккеистов, не попавших в заявку национальной команды на чемпионат мира.

- Если бы «Вашингтон» прошел дальше, заявили бы и Капризова, и Ничушкина, и Науменкова. Этот момент всегда очень сложный. После этого разговора я сел в номере и не выходил оттуда часа три. У меня жена приехала, говорит, пойдем поужинаем, но я не мог, потому что это такие моменты… Они всегда бывают, но всегда жалко тех ребят, с которыми ты расстаешься. Но это жизнь. Мы в них верим, потому что на следующий год и Евротур, и Олимпиада. Мы расстались нормально, в рабочих отношениях, - приводит слова Знарка «Р-Спорт».

Ранее появилась информация, что Кирилл Капризов и Роман Любимов покидают сборную Россию по хоккею.

Команда Олега Знарка после пяти матчей с 14 очками занимает первое место в группе А. 15 мая Россия сыграет с Латвией.