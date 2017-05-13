Здено Цигер: Мы слишком уважительно отнеслись к сборной России

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Разгром в Кельне, рекорд в Черкизово и чемпионская поступь в Перми. Главные новости дня «Советский спорт» представляет главные новости субботы.

Олег Знарок: Жалко ребят, не попавших в заявку на ЧМ-2017 Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча с командой Словакии(6:0) рассказал, когда на льду появятся игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Олег Знарок: Кузнецов и Орлов будут играть с латвийцами Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча с командой Словакии(6:0) рассказал, когда на льду появятся игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Борис Михайлов: Потренировались на «кошках»! Бывший главный тренер сборной России, победитель ЧМ-1993 Борис Михайлов – о победе над словаками (6:0).

Евгений Дадонов: Василевский не дал шанса словакам зацепиться за игру Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал игру команды в матче чемпионата мира по хоккею против Словакии (6:0).

Андрей Василевский: Российские хоккеисты не должны расслабляться Голкипер сборной России Андрей Василевский прокомментировал игру команды в матче чемпионата мира по хоккею против Словакии (6:0), а также потерю капитана команды Сергея Мозякина, для которого турнир в Кельне и Париже завершился досрочно.

Владислав Гавриков: Вышли на лед, как на стиральную доску, это опасно Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу над словаками – 6:0.

Одной правой! Россияне разгромили словаков без двух ведущих левых форвардов Лишившись двух своих лидеров, сборная России без труда разгромила словаков, сняв все вопросы о победителе еще в первом периоде.

Сборная России отправила шесть безответных шайб в ворота Словакии Сборная России обыграла команду Словакии (6:0) на групповом этапе чемпионата мира.

Сборная Белоруссии переиграла команду Словении на ЧМ-2017 Хоккеисты сборной Белоруссии переиграли Словакию (5:2) в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

Сергей Мозякин не сможет продолжить выступление на ЧМ Нападающий национальной сборной России Сергей Мозякин не сможет продолжить выступление на чемпионате мира.

Евгений Кузнецов: Мы здесь – не пассажиры! Мы приехали биться за страну (видео) Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Евгения Кузнецова, который вместе с Дмитрием Орловым прилетел на чемпионат мира.

Россия – Словакия. Онлайн В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Словакии.

Сборная США по хоккею заявила на чемпиона мира двух игроков «Рейнджерс» Сборная США по хоккею заявила на чемпионат мира защитника «Рейнджерс» Брэйди Скджея и форварда Кевина Хэйса. Об этом сообщил наставник американской команды Джефф Блэшилл.

Дмитрий Орлов: Приятно, что позвали в сборную России Защитник сборной России Дмитрий Орлов рассказал об отсутствии сложностей при переходе на большие площадки.

Они уезжают из сборной. Интервью с Капризовым и Любимовым Кирилл Капризов и Роман Любимов покидают сборную Россиию по хоккею.

Хенрик Лундквист: По-прежнему надеюсь, что смогу сыграть на Олимпиаде Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением об отказе НХЛ отпускать игроков лиги на Олимпиаду 2018 года.

Хенрик Лундквист: У сборной России и без Овечкина отличные шанс на золото ЧМ Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением об отсутствии в составе сборной России Александра Овечкина.

Россия – Словакия. Ничушкин выйдет в четвертом звене, Панарин пропустит матч Тренерский штаб сборной России назвал состав на матч группового этапа чемпионата мира против Словакии.