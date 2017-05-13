Здено Цигер: Мы слишком уважительно отнеслись к сборной России
Главный тренер сборной Словакии Здено Цигер прокомментировал поражение от команды России (0:6) на групповом этапе чемпионата мира.
«Сборная России была лучше, мы старались работать, но соперник был лучше во всем. Когда соперник забил два гола, у нас были шансы, но мы никак не могли забить, мы нервничали и слишком уважительно отнеслись к сопернику. Нам нужно просто концентрироваться на следующей игре», - сказал Цигер.
Матч
Россия - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:12 (1:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 13:32 (2:0 - бол.). Миронов 19:19 (3:0). Кучеров (Ткачёв, Киселевич), 22:53 (4:0). Телегин (Зуб), 32:50 (5:0). Гавриков (Дадонов, Шипачёв), 55:47 (6:0).
Место и дата
13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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