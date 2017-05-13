«Фиорентина» одержала волевую победу над «Лацио»

Футболисты «Фиорентины» переиграли римский «Лацио» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.



Встреча, прошедшая в субботу во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. У гостей на 55-й минуте отличился Бальде Кейта. У хозяев затем по мячу забили Хоума Бабакар и Никола Калинич. Кроме того, нападающий «Лацио» Кристиано Ломбарди отметился автоголом. Римляне нашли силы на один ответный мяч – отличился Алессандро Мургиа.



Таким образом, «Фиорентина» набрала 59 очков и теперь делит шесто-седьмое места с «Миланом», сыгравшим на матч меньше. У «Лацио» осталось 70 очков. Римский клуб идет четвертым.



В матчах следующего тура «Фиорентина» 20 мая на выезде сыграет с «Наполи», а «Лацио» днем позже примет миланский «Интер».