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«Фиорентина» одержала волевую победу над «Лацио»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Фиорентины» переиграли римский «Лацио» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в субботу во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. У гостей на 55-й минуте отличился Бальде Кейта. У хозяев затем по мячу забили Хоума Бабакар и Никола Калинич. Кроме того, нападающий «Лацио» Кристиано Ломбарди отметился автоголом. Римляне нашли силы на один ответный мяч – отличился Алессандро Мургиа.

Таким образом, «Фиорентина» набрала 59 очков и теперь делит шесто-седьмое места с «Миланом», сыгравшим на матч меньше. У «Лацио» осталось 70 очков. Римский клуб идет четвертым.

В матчах следующего тура «Фиорентина» 20 мая на выезде сыграет с «Наполи», а «Лацио» днем позже примет миланский «Интер».

Матч

Фиорентина - Лацио - 3:2 (0:0)

Состав

Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Оливейра, Томович, Де Майо, Кристофоро, Весино, Валеро, Кьеза, Бабакар, Бернардески

Лацио: Стракоша, Худт, Баштуш, Раду, Лукаку, Пароло, Патрик, Мугрия, Луис Альберто, Джорджевич, Иммобиле

Предупреждения:

Астори, 26 - Пароло, 26

Судья:

Доменико Чели (Италия)

Место и дата

13 мая 19:00, Артемио Франки, Онлайн-трансляция

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