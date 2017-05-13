«Фиорентина» одержала волевую победу над «Лацио»
Футболисты «Фиорентины»
переиграли римский «Лацио» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая
в субботу во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершилась волевой
победой хозяев со счетом 3:2. У гостей на 55-й минуте отличился Бальде Кейта. У
хозяев затем по мячу забили Хоума Бабакар и Никола Калинич. Кроме того,
нападающий «Лацио» Кристиано Ломбарди отметился автоголом. Римляне нашли силы
на один ответный мяч – отличился Алессандро Мургиа.
Таким образом, «Фиорентина»
набрала 59 очков и теперь делит шесто-седьмое места с «Миланом», сыгравшим на
матч меньше. У «Лацио» осталось 70 очков. Римский клуб идет четвертым.
В матчах следующего тура «Фиорентина» 20 мая на выезде сыграет с «Наполи», а «Лацио» днем позже примет миланский «Интер».
Матч
Фиорентина - Лацио - 3:2 (0:0)
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Оливейра, Томович, Де Майо, Кристофоро, Весино, Валеро, Кьеза, Бабакар, Бернардески
Лацио: Стракоша, Худт, Баштуш, Раду, Лукаку, Пароло, Патрик, Мугрия, Луис Альберто, Джорджевич, Иммобиле
Предупреждения:
Судья:
Доменико Чели (Италия)
Место и дата
13 мая 19:00, Артемио Франки, Онлайн-трансляция