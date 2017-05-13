Братья Миранчуки впервые сыграли вместе в РФПЛ
Братья Алексей и Антон Миранчуки впервые сыграли вместе в чемпионате России.
На 74-й минуте встречи на поле в матче с «Оренбургом» вышел Антон Миранчук, Алексей к тому времени уже находился на поле.
Напомним, ранее братья заявили, что сыграть вместе – это их мечта.
Матч
Локомотив - Оренбург - 3:0 (1:0)2-й тайм
Голы
Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Андреев 72 (3:0 - автогол).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон
Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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