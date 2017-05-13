Братья Миранчуки впервые сыграли вместе в РФПЛ

Братья Алексей и Антон Миранчуки впервые сыграли вместе в чемпионате России.

На 74-й минуте встречи на поле в матче с «Оренбургом» вышел Антон Миранчук, Алексей к тому времени уже находился на поле.

Напомним, ранее братья заявили, что сыграть вместе – это их мечта.