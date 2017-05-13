«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Лоськова
Футболисты московского «Локомотива»
в домашнем матче 28-го тура чемпионата России уверенно обыграли «Оренбург».
Встреча, прошедшая в субботу в
Москве на стадионе «Локомотив», завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.
В их составе дублем отметился бразилец Ари, а один гол забил португалец Мануэль
Фернандеш. Еще один мяч в свои ворота послал защитник гостей Дмитрий Андреев.
Отметим, что в стартовом составе «Локомотива»
впервые в этом чемпионате вышел 43-летний Дмитрий Лоськов. Он отыграл 12 полных
минут, после чего уступил место на поле Алексею Миранчуку. Благодаря выходу на
поле, Лоськов стал первым в отечественной истории футбола, кто сыграл в 20
чемпионатах страны.
Таким образом, «Локомотив»
набрал 39 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице РФПЛ, потеснив «Уфу»
(36 очков и матч в запасе). У «Оренбурга» осталось 26 очков. «Горожане»
сохранили за собой 13-ю строчку таблицы.
В матчах следующего тура «Локомотив» 17 мая в гостях сыграет с «Уралом», а «Оренбург» в этот день примет «Уфу».
Матч
Локомотив - Оренбург - 4:0 (1:0)
Голы
Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Михалик 72 (3:0). Фернандеш 85 (4:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон
Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция