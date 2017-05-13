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«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Лоськова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России уверенно обыграли «Оренбург».

Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Локомотив», завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. В их составе дублем отметился бразилец Ари, а один гол забил португалец Мануэль Фернандеш. Еще один мяч в свои ворота послал защитник гостей Дмитрий Андреев.

Отметим, что в стартовом составе «Локомотива» впервые в этом чемпионате вышел 43-летний Дмитрий Лоськов. Он отыграл 12 полных минут, после чего уступил место на поле Алексею Миранчуку. Благодаря выходу на поле, Лоськов стал первым в отечественной истории футбола, кто сыграл в 20 чемпионатах страны.

Таким образом, «Локомотив» набрал 39 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице РФПЛ, потеснив «Уфу» (36 очков и матч в запасе). У «Оренбурга» осталось 26 очков. «Горожане» сохранили за собой 13-ю строчку таблицы.

В матчах следующего тура «Локомотив» 17 мая в гостях сыграет с «Уралом», а «Оренбург» в этот день примет «Уфу».

Матч

Локомотив - Оренбург - 4:0 (1:0)

Голы

Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Михалик 72 (3:0). Фернандеш 85 (4:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон

Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)

Предупреждения:

Тарасов, 32 - Георгиев, 17

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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