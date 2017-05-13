«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Лоськова

Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России уверенно обыграли «Оренбург».



Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Локомотив», завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. В их составе дублем отметился бразилец Ари, а один гол забил португалец Мануэль Фернандеш. Еще один мяч в свои ворота послал защитник гостей Дмитрий Андреев.



Отметим, что в стартовом составе «Локомотива» впервые в этом чемпионате вышел 43-летний Дмитрий Лоськов. Он отыграл 12 полных минут, после чего уступил место на поле Алексею Миранчуку. Благодаря выходу на поле, Лоськов стал первым в отечественной истории футбола, кто сыграл в 20 чемпионатах страны.



Таким образом, «Локомотив» набрал 39 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице РФПЛ, потеснив «Уфу» (36 очков и матч в запасе). У «Оренбурга» осталось 26 очков. «Горожане» сохранили за собой 13-ю строчку таблицы.



В матчах следующего тура «Локомотив» 17 мая в гостях сыграет с «Уралом», а «Оренбург» в этот день примет «Уфу».