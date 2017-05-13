Александр Барабанов: Подумаешь, с перерыва на пять минут задержались

Форвард сборной России Александр Барабанов прокомментировал победу над сборной Словакии – 6:0.

- Задержка после перерыва на нас особо не повлияла, - заявил после матча Барабанов, комментируя эпизод с дополнительной заливкой льда после первого периода. – Подумаешь, на пять минут задержались.

- Лед действительно очень плохой?

- Мягко говоря, не самый лучший.

Напомним, что сборная России одержала на чемпионате мира уже пять побед и сейчас занимает первое место в группе «А». В понедельник наша команда сыграет с латвийцами.