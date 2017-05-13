Александр Барабанов: Подумаешь, с перерыва на пять минут задержались
Форвард сборной России Александр Барабанов прокомментировал победу над сборной Словакии – 6:0.
- Задержка после перерыва на нас особо не повлияла, - заявил после матча Барабанов, комментируя эпизод с дополнительной заливкой льда после первого периода. – Подумаешь, на пять минут задержались.
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Лед действительно
очень плохой?
- Мягко говоря, не самый лучший.
Напомним, что сборная России одержала на чемпионате мира уже пять побед и сейчас занимает первое место в группе «А». В понедельник наша команда сыграет с латвийцами.
Матч
Россия - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:12 (1:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 13:32 (2:0 - бол.). Миронов 19:19 (3:0). Кучеров (Ткачёв, Киселевич), 22:53 (4:0). Телегин (Зуб, Плотников), 32:50 (5:0). Гавриков (Дадонов, Шипачёв), 55:47 (6:0).
Место и дата
13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция