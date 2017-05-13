Дубль Жиру помог «Арсеналу» разгромить «Сток Сити»

Футболисты «Сток Сити» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии крупно проиграли «Арсеналу» из Лондона.



Встреча, прошедшая в субботу в Сток-он-Тренте, завершилась победой гостей со счетом 4:1. В их составе дублем отметился Оливье Жиру, а еще по мячу провели Месут Озил и Алексис Санчес. У хозяев гол забил Питер Крауч.



Таким образом, «Арсенал» набрал 69 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. У «Сток Сити» осталось 41 очко. Этот клуб идет 13-м.



В своих следующих матчах чемпионата «Арсенал» 16 мая примет «Сандерленд», а «Сток Сити» 21 мая на выезде сразится с «Саутгемптоном».