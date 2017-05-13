Дубль Жиру помог «Арсеналу» разгромить «Сток Сити»
Футболисты «Сток
Сити» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии крупно проиграли «Арсеналу»
из Лондона.
Встреча,
прошедшая в субботу в Сток-он-Тренте, завершилась победой гостей со счетом 4:1.
В их составе дублем отметился Оливье Жиру, а еще по мячу провели Месут Озил и
Алексис Санчес. У хозяев гол забил Питер Крауч.
Таким образом, «Арсенал»
набрал 69 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. У «Сток
Сити» осталось 41 очко. Этот клуб идет 13-м.
В своих следующих матчах чемпионата «Арсенал» 16 мая примет «Сандерленд», а «Сток Сити» 21 мая на выезде сразится с «Саутгемптоном».
Матч
Сток Сити - Арсенал - 1:3 (0:1)
Голы
Жиру 42 (0:1). Озил 55 (0:2). Крауч 67 (1:2). Санчес 76 (1:3).
Состав
Сток Сити: Батлэнд, Шоукросс, Джонсон, Мартинс Инди, Кэмерон, Питерс, Аллен (Крауч, 60), Шакири, Уилан, Арнаутович, Диуф (Берахино, 61)
Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Холдинг, Мустафи, Монреаль, Коклен, Озил, Джака, Санчес, Жиру (Рэмзи, 80)
Предупреждения:
Крауч, 89 - Мустафи, 28; Холдинг, 78
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
13 мая 19:30, Британия, Онлайн-трансляция