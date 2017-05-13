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Дубль Жиру помог «Арсеналу» разгромить «Сток Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Сток Сити» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии крупно проиграли «Арсеналу» из Лондона.

Встреча, прошедшая в субботу в Сток-он-Тренте, завершилась победой гостей со счетом 4:1. В их составе дублем отметился Оливье Жиру, а еще по мячу провели Месут Озил и Алексис Санчес. У хозяев гол забил Питер Крауч.

Таким образом, «Арсенал» набрал 69 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. У «Сток Сити» осталось 41 очко. Этот клуб идет 13-м.

В своих следующих матчах чемпионата «Арсенал» 16 мая примет «Сандерленд», а «Сток Сити» 21 мая на выезде сразится с «Саутгемптоном».

Матч

Сток Сити - Арсенал - 1:3 (0:1)

Голы

Жиру 42 (0:1). Озил 55 (0:2). Крауч 67 (1:2). Санчес 76 (1:3).

Состав

Сток Сити: Батлэнд, Шоукросс, Джонсон, Мартинс Инди, Кэмерон, Питерс, Аллен (Крауч, 60), Шакири, Уилан, Арнаутович, Диуф (Берахино, 61)

Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Холдинг, Мустафи, Монреаль, Коклен, Озил, Джака, Санчес, Жиру (Рэмзи, 80)

Предупреждения:

Крауч, 89 - Мустафи, 28; Холдинг, 78

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

13 мая 19:30, Британия, Онлайн-трансляция

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