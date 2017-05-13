Роберт Евдокимов: Восхищен «Локомотивом» и как они попрощались с Лоськовым
Наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:4).
- Впечатления от игры не очень. Играли мы, в принципе, только первые 20-25 минут. Потом провал. С такими командами, с хорошим составом, мы только можем набирать очки, если будем полностью сконцентрированы и агрессивно настроены. У нас этого не получилось.
Мы попытались давить, когда Лоськов был в составе. Была перекладина, потом мы по инерции еще немного давили. Вообще восхищен «Локомотивом» и руководством этого клуба, которое позволило так красиво проститься со своей легендой.
Матч
Локомотив - Оренбург - 4:0 (1:0)
Голы
Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Михалик 72 (3:0). Фернандеш 85 (4:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон
Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция