Роберт Евдокимов: Восхищен «Локомотивом» и как они попрощались с Лоськовым

Наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:4).

- Впечатления от игры не очень. Играли мы, в принципе, только первые 20-25 минут. Потом провал. С такими командами, с хорошим составом, мы только можем набирать очки, если будем полностью сконцентрированы и агрессивно настроены. У нас этого не получилось.

Мы попытались давить, когда Лоськов был в составе. Была перекладина, потом мы по инерции еще немного давили. Вообще восхищен «Локомотивом» и руководством этого клуба, которое позволило так красиво проститься со своей легендой.