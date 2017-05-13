Роберт Евдокимов: Вышли с настроением в футбольчик поиграть

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после крупного поражения в матче 28-го тура РФПЛ от московского «Локомотива» (0:4) посетовал на отсутствие у подопечных должной концентрации на игру.



«Сыграли 25 минут в первом тайме, а потом вдруг произошел провал. Так не борются за выживание! Наверное, после последних побед присутствовала какая-то эйфория. Вышли с настроением в футбольчик поиграть. В матче с «Локомотивом» можно побеждать только при полной самоотдаче и агрессии», - сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».



Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Локомотив», завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. В их составе дублем отметился бразилец Ари, а один гол забил португалец Мануэль Фернандеш. Еще один мяч в свои ворота послал защитник гостей Дмитрий Андреев.