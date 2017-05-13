Роберт Евдокимов: Вышли с настроением в футбольчик поиграть
Главный тренер
«Оренбурга» Роберт Евдокимов после крупного поражения в матче 28-го тура РФПЛ
от московского «Локомотива» (0:4) посетовал на отсутствие у подопечных должной
концентрации на игру.
«Сыграли 25 минут
в первом тайме, а потом вдруг произошел провал. Так не борются за выживание! Наверное,
после последних побед присутствовала какая-то эйфория. Вышли с настроением в
футбольчик поиграть. В матче с «Локомотивом» можно побеждать только при полной
самоотдаче и агрессии», - сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».
Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Локомотив», завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. В их составе дублем отметился бразилец Ари, а один гол забил португалец Мануэль Фернандеш. Еще один мяч в свои ворота послал защитник гостей Дмитрий Андреев.
Матч
Локомотив - Оренбург - 4:0 (1:0)
Голы
Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Михалик 72 (3:0). Фернандеш 85 (4:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон
Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция